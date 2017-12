Suljovic kansloos onderuit tegen Van den Bergh in achtste finales WK darts

Suljovic haalde geen moment zijn gebruikelijke niveau. Hij gooide slechts een gemiddelde van 92 punten per drie pijlen en kwam bovendien niet verder dan een dubbelpercentage van 31 procent.

De 45-jarige Oostenrijker is al de derde speler uit de top vijf van de Order of Merit die voortijdig strandt in het Alexandra Palace in Londen. Eerder werden de Noord-Ier Daryl Gurney (4) en de Schot Peter Wright (2) naar huis gestuurd.

De 23-jarige Van den Bergh kroonde zich eind vorige maand tot wereldkampioen bij de jeugd en was in de tweede ronde nog met 4-2 te sterk voor Jan Dekker.

Van den Bergh neemt het voor een plek in de halve finales op tegen de Engelsman Rob Cross, die de Schot John Henderson later op donderdag in zijn achtstefinalepartij met 4-1 opzij zette.

Cross

Rob Cross plaatste zich later op de dag wel voor de kwartfinales. De als twintigste geplaatste Engelsman speelde een degelijke partij tegen de als 29e geplaatste Schot John Henderson en ondervond alleen in de verloren derde set en aan het begin van de vierde set problemen: 4-1.

De 27-jarige Cross is aan een voortreffelijk eerste jaar bezig als professioneel darter. Hij haalde in oktober de finale van het EK, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in Michael van Gerwen.

Eerder op donderdag bereikte de Engelsman Darren Webster dankzij een overtuigende 4-0 zege op de Spanjaard Antonio Alcinas al de kwartfinales.

Webster stuit daarin op zijn landgenoot James Richardson of de Welshman Jamie Lewis, die woensdag in de tweede ronde knap de bedwinger was van Wright (4-1).

