Alles over Dakar 2018: 'Ik kijk meest uit naar moment dat ik over finish kom'

Het is de tiende keer dat de Dakar Rally verreden wordt in Zuid-Amerika, waar het sinds 2009 naar uitwijkt. De eerste dertig edities vonden plaats in Europa en Afrika, maar door terreurdreiging kan de veiligheid van de deelnemers in Afrika niet meer worden gegarandeerd.

Dit jaar keert de Dakar Rally terug naar Peru, waar het sinds 2013 niet meer is geweest. In twee weken tijd leggen de 515 deelnemers zo'n 9000 kilometer af. Met 26 Nederlandse coureurs heeft ons land de op twee na grootste afvaardiging aan de start staan, al zijn dat er veel minder dan de 34 van vorig jaar. Alleen Frankrijk en Argentinië leveren meer deelnemers.

Er staat de coureurs een helse beproeving te wachten in deze editie. In Peru moeten de duinen in de zandwoestijnen worden getrotseerd en in het Andesgebergte in Bolivia krijgen de coureurs te maken met etappes op meer dan 3000 meter hoogte. Tot slot moeten in de Argentijnse zomer tropische temperaturen worden doorstaan.

Van den Goorbergh

De Dakar Rally telt drie routes voor vier verschillende voertuigen. De auto's en trucks hebben hun eigen traject, terwijl de motoren en de quads hetzelfde pad volgen. De quads zijn relatief nieuw. Sinds 2009 doen ook deze voertuigen mee aan de rally.

Bij de auto's zijn Bernhard ten Brinke, die twee jaar geleden een etappe won, en Michel Perin de grootste kanshebbers op Nederlands succes. Zij zijn dit jaar fabriekscoureurs voor Toyota. Bij de trucks moet worden gelet op Ton van Genugten en zijn bemanning. Hij is het enige overgebleven lid van 'team De Rooy', dat in 2016 en 2012 de rally won.

Gerard de Rooy laat de Dakar Rally dit jaar aan zich voorbij gaan en doet mee aan de Africa Eco Race, die 2 januari van start is gegaan. Jurgen van den Goorbergh, die tot 2005 actief was in de MotoGP, doet voor het tweede jaar op rij mee met een zelfgebouwde motor.

Nederlandse deelnemers

Motoren

48 Jurgen van den Goorbergh - KTM

50 Mirjam Pol - Husqvarna

51 Hans-Jos Liefhebber - KTM

118 Luc van de Huijgevoort - KTM

121 Edwin Straver - KTM

128 Maikel Smits - KTM

155 Guillaume Martens - KTM

Quads

254 Kees Koolen - Barren

268 Jan Bastiaan Nijen Twilhaar - Can-Am

Auto's

309 Bernhard ten Brinke en Michel Perin (Fra) - Toyota

333 Maik Willems en Robert van Pelt - Toyota

334 Peter van Merksteijn en Maciej Marton (Pol) - Toyota

347 Tim Coronel en Tom Coronel - Jefferies

348 Ebert Dollevoet en Arjan Arendse - Volvo

365 Erik Wevers en Anton van Limpt - Borgward

369 Eelco Bekker en Sijbrand Booij - Toyota

389 Henri Vansteenbergen en Gert Bravenboer - Desert Warrior

Trucks

506 Martin van den Brink, Wouter Rosegaar en Daniel Kozlovsky (Tsj) - Renault

509 Ton van Genugten, Bernard der Kinderen en Peter Willemsen (Bel) - Iveco

516 Maurik van den Heuvel, Wilko van Oort en Martijn van Rooij - Scania

517 Gert Huzink, Rob Buursen en Martin Roesink - Renault

524 Gerrit Zuurmond, Jasper Riezebos en Klaas Kwakkel - MAN

525 Richard de Groot, Gerard Beelen en Jan Hulsebosch - DAF

526 Ed Wigman, Dirk Schatorie en Joël Ebbers - Ginaf

527 Marc Leeuw, Maurice Geraards en Bart Gloudemans - DAF

531 Janus van Kasteren, Wouter de Graaff en Richard Mouw - Renault

Pol

Mirjam Pol doet dit jaar voor de zesde keer mee als motorcoureur en is al een tijd in training voor de Dakar Rally. "Dit is de zwaarste rally ter wereld", zegt de 34-jarige Pol. "Als ik mensen vertel dat ik de Dakar Rally heb gereden, vragen ze of ik hem heb uitgereden en niet hoe goed ik het heb gedaan. De helft valt gewoon uit."

"Ik verheug me op de duinen in Peru. De woestijn is een van de mooiste plekken voor ons om te rijden. De eerste dagen hebben we alleen maar zand en dat ligt mij het best. Gravel en stenen krijgen we meer in Bolivia en Argentinië. Maar ik kijk nog het meest uit naar het moment dat ik over de finish kom."

"Ik wil niets aan het toeval overlaten en daarom slaap ik al weken in een hoogtetent. Dat moet ervoor zorgen dat ik al geacclimatiseerd ben voordat ik in Peru aankom. Daarnaast heb ik speciale trainingen om te kijken hoe mijn lichaam reageert op hoogtes met minder zuurstof. Dat doe ik met een generator en een soort zuurstofmasker."

De coureur uit Borne denkt dat het venijn van deze editie in de staart zit. "Argentinië ken ik beter dan Peru en Bolivia. Daar liggen nog een paar serieuze uitdagingen met twee marathonetappes (waarin de coureurs 's avonds geen assistentie van hun technisch team krijgen, red.) in de tweede week. Het is belangrijk om Peru en Bolivia goed door te komen, want als je dan problemen hebt, gaat dat tegen je werken in de tweede week in Argentinië."

Tijdens de rally zullen zaken die minder belangrijk lijken, ineens in hoofdzaken veranderen. "Je moet goed letten op eten en drinken. Drink voldoende water en herstelshakes en eet 's ochtends pasta. Als je binnenkomt, moet je geen tijd verliezen met andere zaken en snel naar bed."

Winnaars afgelopen drie jaar

Motoren

2017: Sam Sunderland (KTM)

2016: Toby Price (KTM)

2015: Marc Coma (KTM)

Quads

2017: Sergey Karyakin (Yamaha)

2016: Marcos Patronelli (Yamaha)

2015: Rafal Sonik (Yamaha)

Auto's

2017: Stephane Peterhansel (Peugeot)

2016: Stephane Peterhansel (Peugeot)

2015: Nasser Al-Attiyah (Mini)

Trucks

2017: Eduard Nikolaev (Kamaz)

2016: Gerard de Rooy (Iveco)

2015: Airat Mardeev (Kamaz)

Etappeschema

Zaterdag 6 januari

Etappe 1: Lima > Pisco, 272 kilometer

Zondag 7 januari

Etappe 2: Pisco > Pisco, 278 kilometer

Maandag 8 januari

Etappe 3: Pisco > San Juan de Marcona, 502 kilometer (motoren 501 kilometer)

Dinsdag 9 januari

Etappe 4: San Juan de Marcona > San Juan de Marcona, 444 kilometer

Woensdag 10 januari

Etappe 5: San Juan de Marcona > Arequipa, 932 kilometer (motoren 770 kilometer)

Donderdag 11 januari

Etappe 6: Arequipa > La Paz, 758 kilometer

Vrijdag 12 januari

Rustdag

Zaterdag 13 januari

Etappe 7: La Paz > Uyuni, 726 kilometer (trucks 669 kilometer)

Zondag 14 januari

Etappe 8: Uyuni > Tupiza, 584 kilometer (trucks 558 kilometer)

Maandag 15 januari

Etappe 9: Tupiza > Salta, 754 kilometer

Dinsdag 16 januari

Etappe 10: Salta > Belén, 795 kilometer

Woensdag 17 januari

Etappe 11: Belén > Fiambalá > Chilecito, 746 kilometer (motoren 484 kilometer)

Donderdag 18 januari

Etappe 12: Fiambalá > Chilecito > San Juan, 791 kilometer (motoren 722 kilometer)

Vrijdag 19 januari

Etappe 13: San Juan > Cordoba, 904 kilometer (auto’s 927 kilometer, trucks 669 kilometer)

Zaterdag 20 januari

Etappe 14: Córdoba > Cordoba, 284 kilometer