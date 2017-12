Rondo noteert hoogste aantal assists in NBA-duel sinds 1996

De 31-jarige point guard van de Pelicans leidde zijn ploeg daarmee naar de winst: 128-113.

Jason Kidd was in 1996 de laatste speler die zoveel assists gaf in één NBA-wedstrijd. Het record staat op naam van Scott Skiles, die in 1990 liefst dertig keer de beslissende pass gaf bij een score van Orlando Magic tegen Denver Nuggets (155-116).

Dankzij de assists van Rondo eindigden liefst vier spelers van de Pelicans met twintig punten of meer tegen de Nets. Anthony Davis maakte de meeste punten (33).

Stand

De Pelicans staan op de zevende plek in de Western Conference, Brooklyn Nets is de nummer twaalf in de Eastern Conference.

Boston Celtics, de koploper in het oosten, schreef tegen Charlotte Hornets de 28e zege van dit seizoen bij (102-91). Titelhouder Golden State Warriors verstevigde de eerste plaats in het westen met winst op Utah Jazz: 126-101.

Ondanks een 'triple-double' van LeBron James (zestien punten, tien rebounds, veertien assists) verloor Cleveland Cavaliers bij Sacramento Kings: 109-95.