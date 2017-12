Van Gerwen: 'Van Barneveld weet dat ik beter ben dan hij'

"Ik baal ervan dat ik vanaf het begin van de partij niet lekker in mijn spel zat. Maar goed, dat gebeurt nou eenmaal één keer in de zoveel tijd. Ik ben blij dat dat vandaag het geval was en niet op een andere dag", zei Van Gerwen woensdagavond op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Price.

De 28-jarige Brabander beaamde dat hij over geluk niet te klagen had. Price miste bij een stand van 2-2 in sets en 2-2 in legs liefst vier setdarts, waarna Van Gerwen wel toesloeg en het in de zesde set uiteindelijk nog redelijk eenvoudig afmaakte.

"Natuurlijk kwam ik in die vijfde set goed weg. Maar uiteindelijk was het wel gewoon zijn eigen set, dus heel veel was er op dat moment nog niet aan de hand voor me. Je moet erop vertrouwen dat er altijd kansen komen en dat deed ik. Je moet niet vergeten dat ik gewoon 100 gemiddeld gooide. Daar zijn heel veel spelers jaloers op."

Van Gerwen was niet onder de indruk van de emoties die Price op het podium toonde. De Welshman probeerde zijn tegenstander uit zijn concentratie te halen door bij iedere goede score uitbundig te juichen.

"Hij is daarin heel voorspelbaar. Ik wist van tevoren dat hij dat zou gaan doen. Ik vind het ook wel mooi. Hij heeft weinig talent, dus moet hij het van hard werken en de adrenaline die hij in de wedstrijd stopt hebben. Daar wordt hij een betere speler van."

Generatie

De prestaties van Van Barneveld kunnen wel op sympathie van Van Gerwen rekenen. De 50-jarige Hagenaar versloeg woensdag op overtuigende wijze Vincent van der Voort en was eerder in het toernooi ook al Richard North en Kyle Anderson vrij eenvoudig de baas.

"Hij is aardig op dreef, vooral op zijn finishes. Hij is gevaarlijk, eigenlijk precies zoals ik van hem verwacht op een WK. Maar als ik vrijdag gewoon mijn ding doe, dan win ik van hem. Dat weet Raymond zelf ook wel."

Van Gerwen en Van Barneveld zijn de enige Nederlanders die nog actief zijn in het toernooi. Er staat dan ook veel prestige op het spel in hun onderlinge kwartfinale.

"Raymond heeft heel veel voor de dartssport betekend in Nederland, maar ooit moet iemand het stokje van hem overnemen", stelt Van Gerwen. "Voor mij voelt het soms wel dat zijn tijd is geweest en dat ik de volgende generatie ben."

"Ook al zou hij vrijdag van mij winnen, dan is hij nog geen betere darter dan ik natuurlijk. Dat wordt niet door één wedstrijd bepaald."

