Van Barneveld vreest 'vierde pijl' nodig te hebben tegen Van Gerwen

"Ik merkte vanmiddag wel heel erg aan mijn lichaam dat ik in een paar dagen tijd heen en weer ben gevlogen", gaf Van Barneveld direct na afloop van de met 4-1 gewonnen confrontatie te kennen.

"Maar ja, kerst overslaan vond ik ook weer zoiets. Ik was ook niet helemaal happy met het speelschema. Sommige spelers speelden een dag eerder dan ik hun tweederondepartij en hoeven morgen pas weer in actie te komen in de achtste finales."

"Ik moest daardoor nu voor het derde jaar op rij op de verjaardag van mijn kleinzoon gooien. Dat was wel even lastig. Maar goed, je moet de knop dan wel gewoon omzetten."

Bovendien zorgde de verrassende uitschakeling van de nummer twee van de plaatsingslijst Peter Wright tegen Jamie Lewis eerder op de dag voor schrik in de benen van Van Barneveld tijdens het ingooien.

"Het ging al niet helemaal lekker en dan zie je ook nog de beelden van Peter voorbijkomen. Het is hier elke dag bijltjesdag. Veel grote namen worden voortijdig naar huis gestuurd. Daar wilde ik natuurlijk niet bij horen."

Van Gerwen

Van Barneveld kwam tegen Van der Voort echter geen moment in de problemen. Alleen in de tweede set gaf de 42-jarige Purmerender wat tegengas, maar voor de rest was het Van Barneveld die de lakens uitdeelde, met als gevolg dat vrijdag in de kwartfinales een ontmoeting met titelverdediger Michael van Gerwen wacht.

"Dat weet je eigenlijk al zes weken van tevoren, als de loting is geweest. Ik weet wat ik moet doen. Ik mag niet missen. Michael heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt tot de allerbeste darter van de wereld. Soms heb je wel een vierde pijl nodig om hem te kunnen verslaan", zegt de veteraan met een knipoog.

Toch is Van Barneveld er nog altijd heilig van overtuigd dat hij op 1 januari met de beker omhoog kan staan in het Alexandra Palace in Londen.

"Dat is me alles waard. Ik voel nog steeds dat ik het kan. Ik zal niet meer de allerbeste darter ooit worden. Dat is Phil (Taylor, red.). En Michael is hard op weg om hem te evenaren en misschien zelfs voorbij te streven. Maar ik kan nog steeds toernooien winnen. En daar is dit WK er eentje van."

"Dromen zijn geen bedrog. Marco Borsato heeft er een mooi liedje over gezongen. Zolang je kan dromen, is alles mogelijk. Twee jaar geleden gaf niemand mij geen schijn van kans tegen Michael en toch versloeg ik hem. Vorig jaar verloor ik dan weliswaar van hem, maar met 109,5 gooide ik mijn beste gemiddelde ooit op een WK. Beter scoor ik vrijdag iets minder goed, maar win ik wel."

Onzin

Van der Voort zat er na de nederlaag tegen Van Barneveld logischerwijs een stuk minder vrolijk bij. Hij vond dat hij te weinig had laten zien om aanspraak te mogen maken op een vervolg in het toernooi.

"Ik denk dat hij kwetsbaar was, maar bij mij ging alles niet goed. Dan ga je onderuit, zo simpel is het. Niets ging vanzelf. Ik moest heel hard werken. Ik heb alles geprobeerd om te ontspannen, maar het wilde gewoon niet."

Van der Voort kreeg tijdens de wedstrijd last van zijn rug, waarmee hij vorig jaar ook al lange tijd kwakkelde en daardoor op een gegeven moment zelfs hardop aan stoppen dacht.

"Ik worstel altijd met mijn lijf. Ik heb altijd twee tegenstanders. Dan kunnen mensen wel zeggen dat ik me aanstel, maar dat is onzin. Niemand weet wat ik voel. Maar goed, ik wil het niet als excuus gebruiken voor deze nederlaag. Raymond was vandaag gewoon veel beter."

Van der Voort heeft er desondanks vertrouwen in dat hij volgend jaar weer de weg omhoog weet te vinden en rond deze tijd terug te vinden zal zijn in de top twintig van de wereldranglijst.

"Ik moet mijn conditie verbeteren, dan ziet de wereld er weer heel anders uit. Ik ben in januari een project begonnen. Voor jezelf gaat dat nooit snel genoeg, maar ik weet dat ik op de goede weg ben. Daar heb ik nu alleen even helemaal niets aan."

