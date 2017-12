Wright verrassend uitgeschakeld door Lewis in tweede ronde WK darts

Wright begon nog wel goed aan de wedstrijd en kwam al snel op een 1-0 voorsprong in sets, maar hij had daarna geen antwoord op het spel van de ontketende Lewis.

De 26-jarige qualifier noteerde in de tweede set een gemiddelde van liefst 120 punten per drie pijlen, deed het in de derde set met 119 punten per beurt niet veel slechter en gooide in de vierde set bij een 2-2 stand in legs op uiterst fraaie wijze een 121-finish uit.

Wright slaagde er in de vijfde set niet in zichzelf te herpakken en moest lijdzaam toezien hoe Lewis het met zijn tweede matchdart gedecideerd afmaakte.

Richardson

Lewis neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen de Engelsman James Richardson, die woensdagmiddag al met 4-1 afrekende met zijn landgenoot Alan Norris.

Het was lange tijd onzeker of Wright ├╝berhaupt wel kon deelnemen aan het WK. Hij lag begin december drie dagen in het ziekenhuis vanwege galstenen en gaf pas vlak voor zijn met 3-1 gewonnen openingspartij tegen Diogo Portela vorige week donderdag zijn jawoord aan de organisatie.

Woensdagavond worden ook twee wedstrijden in de achtste finales afgewerkt. Eerst spelen Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort in een Nederlands onderonsje tegen elkaar, waarna Michael van Gerwen in actie komt tegen de Welshman Gerwyn Price.

