Als tiende geplaatste Whitlock strandt in tweede ronde WK darts

De Engelse nummer 23 van de plaatsingslijst domineerde de partij in het Londense Alexandra Palace en won met 4-1.

Whitlock kende zijn beste prestatie op het WK in 2010. Door een zege op Raymond van Barneveld in de halve finales bereikte hij de eindstrijd, waarin hij verloor van Phil Taylor.

De 48-jarige Whitlock is na de als vierde geplaatste Daryl Gurney en de als zevende gerangschikte Adrian Lewis de derde speler uit de top tien van de plaatsingslijst die strandt in Londen.

Later woensdagmiddag staan in Londen de partijen Alan Norris-James Richardson en Kevin Münch-Antonio Alcinas op het programma. Münch of Alcinas is de volgende opponent van Webster, die vorig jaar in de kwartfinales van Michael van Gerwen verloor.

Nederlanders

De avondsessie, die om 20.00 uur begint, wordt woensdag vooral gekleurd door Nederlanders.

Na de partij tussen de als tweede geplaatste Peter Wright en de Welshman Jamie Lewis nemen Vincent van der Voort en Van Barneveld het tegen elkaar op. Titlverdediger Van Gerwen sluit de avond af tegen Gerwyn Price.

Van der Voort-Van Barneveld en Van Gerwen-Price zijn de eerste partijen in de achtste finales. De finale van het WK is op nieuwjaarsdag.