'Van der Voort heeft alleen kans als hij Van Barneveld aan het twijfelen krijgt'

Van der Voort maakte vooral in de tweede ronde indruk door Steve Beaton met 4-0 opzij te zetten met zijn hoogste WK-gemiddelde ooit (101,17), maar treft met landgenoot Van Barneveld iemand die eveneens in uitstekende vorm is.

"Van der Voort moet blijven scoren en zijn dubbels blijven gooien om de druk er serieus op te zetten. Dan is er een kans; als hij Van Barneveld aan het twijfelen krijgt", zegt Stompé tegen NUsport.

"Van Barneveld is in bloedvorm en gooit met zóveel vertrouwen. Van der Voort gaat serieus getest worden en dat kan nog wel eens 'in zijn hoofdje' gaan zitten. Het zal heel moeilijk voor hem worden."

Desondanks is Stompé onder de indruk van het spel van Van der Voort, die op het WK nooit voorbij de kwartfinales kwam. "Hij staat lekker te gooien, al had hij in de vorige ronde niet heel veel tegenstand van Beaton. Maar hij doet het heel goed, hij is heel scherp."

Relletje

Stompé werd zelf vorige week nog stevig van repliek gediend door een zeer geïrriteerde Van der Voort. Stompé had in zijn rol als analyticus bij RTL7 gezegd dat de Purmerender zijn rugproblemen vaak als excuus gebruikt. Dat leidde tot een relletje waarbij Van der Voort hem "achterbaks" en "een lul" noemde.

"Ik heb hem niet meer gesproken, maar het is ook niet mijn probleem", zegt Stompé nu. "Van der Voort hoort bij de mensen die totaal niet interessant voor me zijn. We gaan elkaar ongetwijfeld nog tegenkomen, maar dan zijn we professioneel genoeg."

De voormalig trambestuurder staat nog steeds achter de kritiek die hij had op Van der Voort. Hij neemt de uitspraken van zijn landgenoot bovendien met een korreltje zout.

"Ik blijf bij mijn mening. Bovendien had Van der Voort een aardig slokje op en was hij gefrustreerd toen hij zijn uitspraken deed, dus ik zit er totaal niet mee."

Van Gerwen

Naast Van der Voort en Van Barneveld komt titelverdediger Michael van Gerwen woensdagavond in actie. Volgens Stompé heeft de Brabander weinig te duchten van de Welshman Gerwyn Price.

"Daar hoef ik niet eens over na te denken. Ik denk dat Price niet eens in de buurt komt. Hij is een speler van het kaliber dat maximaal de kwartfinales haalt", aldus de 55-jarige Amsterdammer.

"Ik heb nog totaal geen zwakte bij Van Gerwen gezien en dat verbaast me niet. Hij heeft een mindere periode gehad, maar daarna zag je hem weer groeien. Met zijn zelfvertrouwen krijg je hem niet zomaar aan het twijfelen."

Van der Voort-Van Barneveld is woensdag de tweede partij van de avond en de eerste in de achtste finales. De avond in het Londense Alexandra Palace wordt afgesloten met de wedstrijd tussen Van Gerwen en Price.