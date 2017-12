Van der Poel blijft tot eind 2020 bij Belgische ploeg Corendon-Circus

"Tot Tokio 2020 blijft de focus op het off-roadgebeuren: het veldrijden en mountainbiken", zei Van der Poel woensdag op een persconferentie. De 22-jarige Brabander hoopt als mountainbiker naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te gaan.

Daarna maakt hij mogelijk de overstap naar de weg. Vorig jaar voerde hij al een oriënterend gesprek bij Team Sky en ook andere grote wielerteams hebben naar verluidt belangstelling getoond. In 2013 werd de toen 18-jarige Van der Poel wereldkampioen op de weg bij de junioren.

"Ik heb niet over andere ploegen nagedacht", zei Van der Poel op de persconferentie. "Ik voel me al lang goed bij deze ploeg. Het is mooi om samen aan een nieuw hoofdstuk te beginnen."

Wereldbeker mountainbike

Bij zijn ploeg krijgt hij de ruimte om zich na het veldritseizoen op het mountainbiken te richten. "Mijn programma wordt uitgestippeld richting de Spelen in 2020. Daar wil top zijn in het mountainbiken", zegt Van der Poel.

"En die voorbereiding begint al meteen na het huidige veldritseizoen. Op 10 maart rijd ik in Stellenbosch de eerste wereldbekerwedstrijd van het mountainbikeseizoen en ik zal de volledige Wereldbeker afwerken."

Liefste

Van der Poel rijdt sinds in de winter van het seizoen 2014/2015 voor de Belgische ploeg Beobank-Corendon en zijn voorgangers BKCP-Powerplus en BKCP-Corendon.

"Ik heb gekozen voor wat ik het liefste doe, dat heeft mede mijn beslissing gevormd. De Spelen is het grootste dat je als sportman kan meemaken", aldus Van der Poel, die er niet in slaagde om zich te plaatsen voor de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

De zoon van oud-wegrenner en -veldrijder Adrie van der Poel en kleinzoon van de Franse wielerlegende Raymond Poulidor is de laatste jaren zeer dominant in het veldrijden. Met zijn Belgische rivaal Wout Van Aert verdeelt hij bijna alle prijzen.

In februari 2015 werd Van der Poel wereldkampioen en in november 2017 greep hij de Europese titel. Op 4 februari hoopt hij in Valkenburg Van Aert te onttronen als wereldkampioen.