Golden State herovert koppositie na zege in topper tegen Cleveland

Het duel in Oakland ging lang gelijk op. In het derde kwart kon Cleveland mee tot 64-64, waarna Golden State een gaatje sloeg. Halverwege het vierde kwart leek de wedstrijd beslist toen Golden State op een voorsprong stond van 90-81. De Cavaliers kwamen terug tot op gelijke hoogte, maar moesten de zege in de slotfase toch aan de thuisploeg laten.

Kevin Durant maakte 25 punten voor de kampioen van de NBA. Kevin Love was goed voor 31 punten bij Cleveland. LeBron James, de vedette van Cleveland, bleef steken op 20 punten, zes rebounds en zes assists. Stephen Curry, de sterspeler van de Warriors, is nog altijd afwezig vanwege een blessure.

Beide ploegen stonden de afgelopen drie jaar tegenover elkaar in de finale van de NBA. In 2015 en afgelopen zomer waren de Warriors de sterkste. In 2016 ging de titel naar Cleveland.

Koppositie

Golden State neemt de koppositie in de Western Conference over van Houston Rockets, die in de nacht van maandag op dinsdag voor de derde keer op rij verloren. Op bezoek bij Oklahoma City Thunder werd het 112-107 voor de thuisploeg. Voor de serie nederlagen had Houston veertien keer op rij gewonnen.

De Warriors hebben dit seizoen 27 duels gewonnen en zeven keer verloren. Ook Houston leed zeven keer een nederlaag, maar de ploeg uit Texas sloot tot dusver 25 duels winnend af.

In de Eastern Conference blijft Cleveland de nummer drie op de ranglijst, achter Toronto en Boston Celtics. De Celtics leden in de nacht van maandag op dinsdag eveneens een nederlaag. Washington Wizards won in Boston met 103-111.