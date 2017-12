Schipper Bouwe Bekking en zijn bemanning moesten ook nog de boten van Dongfeng en Vestas voor zich dulden. Het team overbrugde de afstand van Kaapstad naar Melbourne in 14 dagen, 11 uur en 36 minuten.

"Het was een zware etappe", blikte Bekking terug. "We hadden de eerste drie dagen te maken met windkracht tien. Dat vraagt wel wat van de bemanning. Het belangrijkste in dat we de boot heel hebben gehouden."

Mapfre boekte de tweede zege in de Volvo Ocean Race. Het team zegevierde eerder ook al in de tweede etappe. In de eerste etappe kwam de ploeg van schipper Xabi Fernandez als tweede binnen. Mapfre gaat dan ook stevig aan kop.

Het Nederlandse team van AkzoNobel komt pas na de kerstdagen als zevende en laatste binnen. Daarna wacht de uitdaging om de gehavende boot, met schade aan mast en grootzeil, startklaar te krijgen voor 2 januari. Dan klinkt het startschot voor de vierde etappe van Melbourne naar Hongkong.