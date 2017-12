Taylor had moeite met vijandige ontvangst voor uitgejouwde Pipe

"Ik heb in mijn hele carrière nog nooit zo'n partij gespeeld", stelde de 57-jarige Taylor na afloop tegen de PDC. "Het was heel, heel erg vreemd. Echt niet fijn."

Pipe werd al bij zijn opkomst uitgefloten en uitgejouwd door het publiek in het Londense Alexandra Palace. De Engelsman was de gebeten hond omdat hij in de eerste ronde opzettelijk kuchte om zijn tegenstander Bernie Smith uit zijn concentratie te halen.

"Ik had niet met hem te doen", zei Taylor over Pipe, wiens gedrag wordt onderzocht door de Darts Regulation Authority. "Maar ik vond het wel lullig voor zijn familie."

Taylor had naar eigen zeggen flinke moeite om zich te focussen met het luidruchtige publiek. "Het was vreselijk lastig om me te concentreren. Daarom wilde ik ook zo graag die eerste set pakken, want ik wist dat het voor hem nóg moeilijker zou zijn."

Bray

Mede door twee gemiste pijlen van Pipe lukte dat, waarna 'The Power' relatief eenvoudig uitliep naar een 4-0 zege. "Maar Russ Bray was de ster van de avond", doelde hij op de caller, die het publiek nog enigszins in toom wist te houden.

Taylor, die een gemiddelde van 99 op het scorebord zette, is bezig aan zijn 29e en laatste WK. In de achtste finales wacht een ontmoeting met Keegan Brown, die in de eerste ronde nog verraste tegen James Wade.

