Gemiste driepunters maken einde aan zegereeks Golden State Warriors

Voor eigen publiek in Oakland verloor de ploeg uit Californië met 81-96. Dat was de eerste nederlaag na elf opeenvolgende overwinningen sinds 29 november.

De Warriors schoten slechts drie van de 27 pogingen vanachter de driepuntlijn raak. Dat conversiepercentage van 11,1 was voor Golden State het laagste sinds 2008 en in de eigen Oracle Arena zelfs het laagste sinds 2005.

Kevin Durant was met achttien punten de meest productieve speler voor de Warriors, maar ook hij had vizier niet op scherp staan en miste al zijn pogingen op een driepunter. Mede door twintig gemiste driepunters op rij zat de winst er geen moment in voor de NBA-kampioen.

"Het leek wel alsof er met onze hoofden niet bij waren", reageerde coach Steve Kerr na afloop. "Soms word je na een lange zegereeks weleens wat gemakzuchtig. Ze deden wel hun best, maar het was bij lange na niet genoeg om te winnen."

Door de nederlaag moesten de Warriors de koppositie in de Western Conference na één dag alweer afstaan aan Houston Rockets, dat niet in actie kwam en nog twee wedstrijden tegoed heeft.

Celtics

Boston Celtics, de koploper in het oosten, wist wel te winnen. De recordkampioen had in de eigen TD Garden geen kind aan Chicago Bulls: 117-92. Kyrie Irving was de gevierde man met 25 punten.

Met zijn elfde 'triple-double' van het seizoen was Russell Westbrook wederom goud waard voor Oklahoma City Thunder. De 'MVP' leidde zijn ploeg met 27 punten, tien assists en tien rebounds langs Utah Jazz (89-103).