Van Barneveld gelooft in titel na tweede overtuigende optreden op WK

"Ik ben heel blij met de manier waarop ik hier speel. Het geloof in eigen kunnen wordt met de dag sterker", zei de 50-jarige Hagenaar na afloop van zijn met 4-1 gewonnen tweederondepartij tegen de Australiër Kyle Anderson.

"Ik gooide gemiddeld 103 punten per drie pijlen en afgelopen dinsdag in het duel met Richard North noteerde ik al 102. Daarmee heb ik geen enkele reden om tegen mezelf te zeggen dat ik het niet kan. Met dat soort scores kan je gewoon wereldkampioen worden."

Van Barneveld maakte met name in de eerste set van de wedstrijd tegen Anderson een verbluffende indruk door een gemiddelde van ruim 120 punten per beurt neer te zetten. Dat kwam voor hemzelf ook als een verrassing.

Bevroren handen

"Ik had bevroren handen vanaf het moment dat ik het podium opstapte. Heel vreemd, maar toch speelde ik zo'n geweldige eerste set. Ik zei al voor de grap dat ik de rest van mijn leven wel met dat probleem wilde blijven kampen als dat zou helpen om het hoge niveau vast te houden."

"Nee, maar even serieus. Ik heb er al vier of vijf jaar last van. Geen idee hoe dat komt. Misschien is het de stress of de diabetes. Het is wel ontzettend frustrerend. Tijdens het ingooien heb ik niets te klagen, maar zodra de wedstrijd begint worden mijn handen koud."

Van Barneveld kwam desondanks eigenijk geen moment in de problemen tegen Anderson, maar van een gemakkelijke avond wilde hij niets weten. "Zo lijkt het misschien als je 4-1 op het scorebord ziet staan, maar dat was het allesbehalve. Kyle zat steeds kort achter mij, maar miste op cruciale momenten gelukkig zijn dubbels."

Van der Voort

Van Barneveld neemt het woensdag voor een plek in de kwartfinales op tegen zijn landgenoot Vincent van der Voort. Hij verwacht er veel van.

"Ik ben ontzettend trots op Vincent. Hij kwakkelde twee jaar geleden met een rugblessure en voor mij leek het erop dat hij zijn loopbaan al had opgegeven. Nu is hij terug. Hij heeft geen set verloren tegen Dave Chisnall en Steve Beaton. Wauw. Dat is andere koek."

"Maar goed, ik ben ontzettend gefocust op die wedstrijd. Vriend of geen vriend, landgenoot of geen landgenoot, ik wil hem verslaan."

Van Gerwen

Mocht Van Barneveld daarin slagen, dan stuit hij in de kwartfinales met Michael van Gerwen mogelijk wederom op een landgenoot. De titelverdediger speelt woensdag in de achtste finales tegen de Welshman Gerwyn Price.

"Ik heb Gerwyn deze week zien spelen en dat zag er geweldig uit. Misschien is hij wel in staat om Michael te verslaan. Je kan niemand hier onderschatten. Michael is natuurlijk wel ongekend in vorm. Ik weet niet waar hij vandaan komt, Mars ofzo, maar je krijgt tegen iedereen kansen en die moet je pakken."

Van Barneveld is eerst van plan om terug naar Nederland te vliegen om thuis met zijn familie kerst te vieren. "Ik zit hier nu alweer bijna een week. Ik word gek. De muren komen op me af. Niets lekkerder dan weer even in je eigen bed te liggen en je vrouw, kinderen en kleinkinderen een knuffel te geven."

"Er liggen ook zoveel cadeautjes onder de boom waar ik het hele jaar hard voor heb gewerkt. Je wilt die kleintjes even lekker alles zien uitpakken. Dat geeft me zoveel inspiratie. Hopelijk kan ik dan daarna hier weer heel mooie dingen laten zien."

