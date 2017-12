Sterke Van Barneveld verslaat Kyle Anderson en treft Van der Voort op WK

Van Barneveld neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen zijn landgenoot Vincent van der Voort, die vrijdag de Engelsman Steve Beaton met 4-0 opzij zette.

Van Barneveld begon uitstekend aan de wedstrijd tegen Anderson en nam al snel een 2-0 voorsprong in sets. Met name in de openingsset maakte de vijfvoudig wereldkampioen de nodige indruk door met een gemiddelde van ruim 120 en een dubbelpercentage van 75 procent geen leg af te staan.

De 50-jarige Hagenaar kreeg het in de derde set lastiger. Hij vond niet meer zo makkelijk de triples, wat ertoe leidde dat Anderson de achterstand wist te verkleinen tot 2-1. Hij was echter weer op tijd bij de les en deelde Anderson in de vierde set een gevoelige tik uit door in de vierde leg een break te plaatsen, wat hem weer een marge van twee sets opleverde (3-1).

Van Barneveld gaf in de vijfde set Anderson niet opnieuw de kans terug te komen in het duel en maakte het bij een 2-0 stand met zijn eerste wedstrijdpijl gedecideerd af.

Taylor

Phil Taylor bereikte eerder op de avond eenvoudig de achtste finales. De Engelsman rekende met 4-0 af met zijn landgenoot Justin Pipe. Taylor stuit in de volgende ronde op de eveneens voor Engeland uitkomende Keegan Brown, die zaterdagmiddag de Oostenrijker Zoran Lerchbacher met 4-2 de baas was.

Taylor kwam tegen Pipe eigenlijk geen moment in de problemen. Alleen in de rommelige eerste set ontsnapte hij toen zijn opponent bij een 2-1 voorsprong in legs twee pijlen op de dubbel miste.

Bij zijn opkomst werd Pipe massaal uitgefloten door het publiek in het Alexandra Palace in Londen, dat zijn mogelijk opzettelijke gekuch in zijn eersterondepartij tegen Bernie Smith duidelijk niet in dank werd afgenomen.

Taylor is bezig aan zijn 29e en laatste WK. De 56-jarige legende mocht zich in het verleden al zestien keer de beste van de wereld noemen.

Gurney

Daryl Gurney werd zaterdagavond verrassend uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Noord-Ier moest zijn meerdere erkennen in de Schot John Henderson: 4-2.

Gurney kwam geen moment lekker in zijn spel. Hij stond binnen een mum van tijd al op een 2-0 achterstand in sets, maar trok de stand vervolgens ook weer net zo snel gelijk. De winnaar van de World Grand Prix slaagde er echter niet in door te drukken en miste opvallend veel dubbels, waarvan de stuk effectievere Henderson uiteindelijk dankbaar profiteerde.

Henderson treft in de achtste finales de Engelsman Rob Cross, die zaterdagmiddag in een thriller landgenoot Michael Smith met 4-3 opzij zette.

