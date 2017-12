Wattimena strandt als vijfde Nederlander op WK darts

West was in de openingsronde ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Wattimena's landgenoot Benito van de Pas en neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen de Schotse vice-wereldkampioen Gary Anderson.

Wattimena wist geen moment in de buurt te komen van het niveau dat hij een week geleden haalde. Toen rekende hij in de eerste ronde nog knap af met Jamie Cullen, de Engelse nummer negentien van de plaatsingslijst (3-0).

De 29-jarige Gelderlander kwam in de eerste set nog wel op een 2-0 voorsprong, maar zijn dertien jaar oudere opponent trok alsnog met 3-2 aan het langste eind.

Wattimena was het vanaf dat moment even helemaal kwijt en leverde ook de tweede en derde set met respectievelijk 3-1 en 3-0 in. De mondiale nummer veertig toonde in de vierde set eindelijk wat tekenen van herstel en bracht de achterstand in sets terug tot 3-1 door drie legs op een rij te winnen, maar dat bleek uitstel van executie.

Daardoor zijn er met Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort nog drie Nederlanders actief in Londen. Eerder werden Jelle Klaasen, Benito van de Pas, Jan Dekker en Christian Kist al uitgeschakeld.

Cross

Naast West schaarden zich zaterdag nog twee Engelsen onder de laatste zestien. Rob Cross was in een thriller met 4-3 te sterk voor zijn landgenoot Michael Smith, terwijl Keegan Brown met 4-2 afrekende met de Oostenrijker Zoran Lerchbacher.

Cross, die liefst zestien keer 180 gooide en net als Smith een gemiddelde van 103 punten per beurt haalde, stuit in de achtste finales op de Noord-Ier Daryl Gurney of de Schot John Henderson. Brown treft in elk geval een landgenoot: de afscheid nemende zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor of Justin Pipe.

De 27-jarige Cross is vooralsnog bezig aan een uitstekend eerste jaar als professioneel darter. De voormalig elektricien haalde eind oktober nog de finale van het EK, waarin hij moest buigen voor Van Gerwen.

