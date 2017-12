Lim (63): 'Cirkel was rond geweest als ik wél negendarter had gegooid'

"Ook al ben ik er niet in geslaagd de perfecte leg te gooien, het heeft wel mijn dag gemaakt. Ik ben blij. Het is goed zo", zei Lim tegenover de aanwezige media in het Alexandra Palace in Londen.

De veteraan besefte wel als geen ander dat hij een nieuw plekje in de geschiedenisboeken misliep. Hij had de eerste speler kunnen zijn die zowel een negendarter produceert op het WK van de BDO als op het WK van de PDC.

"Als ik de dubbel-12 wel had geraakt, dan was de cirkel rond geweest. Ik denk dat niemand mij dat ooit had nagedaan in de toekomst. Dat record zou eeuwig standhouden."

144

Lim had in 1990 in eveneens een tweederondepartij 141 over na twee beurten en moest vrijdagavond 144 uitgooien met drie pijlen.

"Bij mijn eerste beurt blokkeerde ik met mijn tweede pijl de triple-20, waardoor ik naar de triple-19 moest gaan. Toen ik die ook wist te gooien en vervolgens ook nog een 180'er scoorde, begon ik serieus aan een negendarter te denken", aldus Lim.

"In 1990 had ik dat gevoel na twee beurten helemaal niet. Het spookte geen moment door mijn hoofd. Ik wilde gewoon 141 uitgooien en dat was het. Nu was het dus 144. Ik dacht: hé, dat is een stuk makkelijker. Twee keer triple-20 en dubbel-12. Ik had mijn hoge hakken aan moeten trekken. Dan had ik hem geraakt."

Lim genoot wel van de reactie van het publiek, dat hem op een warm applaus trakteerde. "Het was weer een eer om op het podium te mogen staan en voor wat reuring te zorgen. Het is zwaar op mijn leeftijd, maar darts is mijn leven. Dat je de kans krijgt om zo dicht bij een negendarter te komen, is een zegen."

