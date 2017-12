Rockets raken ondanks 51 punten Harden koppositie kwijt aan Warriors

Harden was tegen Los Angeles Clippers wederom op dreef bij de Rockets, maar dat bleek net als twee dagen eerder tegen de Lakers niet genoeg in het eigen Toyota Center: 118-128.

Tegen beide ploegen uit Los Angeles was de 28-jarige shooting guard met 51 punten flink op schot. Daarmee trad hij in de voetsporen van Kobe Bryant, die in 2007 de laatste speler was die twee wedstrijden op rij minstens vijftig punten voor zijn rekening nam in de NBA.

Voor Harden was dat echter geen reden tot juichen. De vedette van de Rockets baalde van de nederlaag en het kwijtraken van de koppositie in het westen, maar vooral ook van de arbitrage in Houston.

Met nog een halve minuut op de klok werd hij met zes overtredingen naar de bank gestuurd en na kritiek op de leiding werd hij zelfs naar de kleedkamer verwezen door scheidsrechter Pat Fraher. "Belachelijke beslissingen", foeterde Harden.

"Ik ben het zat om steeds maar weer te horen dat ze een fout maakten of iets niet zagen. Dat is frustrerend om als speler te horen te krijgen. Iedereen maakt fouten, maar dat maakt het niet minder vervelend."

Warriors

Door de tweede opeenvolgende nederlaag verloor Houston Rockets de leiding aan Golden State Warriors. De kampioen profiteerde van de misstap van de concurrent door met 113-106 te winnen van de Lakers.

Het was al de tiende keer op rij dat de ploeg uit Los Angeles niet wist te winnen in Oakland. Voor de Warriors, met Kevin Durant (33 punten) wederom als uitblinker, was het bovendien de elfde overwinning op rij in de NBA.

Golden State staat nu met 26 overwinningen tegenover zes nederlagen bovenaan in de Western Conference. De Rockets wonnen één keer minder, maar hebben nog een wedstrijd tegoed.