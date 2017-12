Zelfverzekerde Van Gerwen: 'Ik verkeer in een fantastische vorm'

"Ik ben in een fantastische doen. Ik heb het op het juiste moment opgepakt, na toch wel een mindere periode halverwege het seizoen", begon de Nederlandse nummer één van de wereld zijn verhaal vrijdag na afloop van zijn met 4-0 gewonnen tweederondepartij tegen de Engelsman James Wilson.

Van Gerwen doelde daarmee op zijn voortijdige uitschakelingen op de World Matchplay, Champions League of Darts en de World Grand Prix.

"Een van de oorzaken daarvan was de geboorte van mijn dochter, al wil ik nooit iets de schuld geven. Ik ben ook geen robot. Ik ben ook maar een normaal mens. Soms gebeuren dat soort dingen nou eenmaal. Dat moet je gewoon accepteren. Het betekent niet dat alles gelijk slecht is. Heel veel jongens zouden dolgraag de kwartfinales van de World Matchplay willen halen."

Scorebordjournalistiek

Er werd daardoor door de buitenwacht wel hevig getwijfeld aan de dominantie van Van Gerwen, maar daar kon de hoofdrolspeler zelf helemaal niks mee.

"Dat vind ik scorebordjournalistiek. Die mensen hebben geen idee hoe ik die wedstrijden verloor. Dat was namelijk tegen Phil Taylor, Raymond van Barneveld en John Henderson. Dat zijn niet de minste spelers. Die kunnen goed darten. Daar moet je ook mee leren omgaan en word je alleen maar sterker van."

Dat Van Gerwen weer helemaal de oude is bewees hij niet alleen de afgelopen maand door het EK, de World Series Finals, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals op zijn naam te schrijven, maar ook vrijdag in het duel met Wilson, waarin 'Mighty Mike' geen enkele leg afstond.

"Dat hoorde ik ook pas net. Ik dacht dat hij er al in de eerste set in was geslaagd om een leg van me af te snoepen. Ik was daar ook niet echt mee bezig. Ik zette hem onder druk wanneer dat moest en mijn finishes waren geweldig. Wat wil je nou nog meer?"

Trillende knietjes

Toch baalde Van Gerwen er nog wel lichtjes van dat hij net niet een gemiddelde van 110 punten per drie pijlen wist neer te zetten (108,65). "In de laatste set had ik er wat moeite mee om mijn concentratie vast te houden. Ik wist dat ik rond de 110 zat. Daar wilde ik natuurlijk boven eindigen."

"Ik stelde mezelf dus aan het einde van de partij dat doel. Jammer dat het me net niet is gelukt. Maar goed, ik denk dat ik alsnog een fantastische wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat heel veel mensen hier jaloers op kunnen zijn."

Van Gerwen verwacht wel dat hij het in de achtste finales tegen de Welshman Gerwyn Price een stuk lastiger zal krijgen. "Het verschil zal iets kleiner zijn dan vandaag het geval was. Dat is ook het gevolg van de agressie die hij in zijn spel legt. Maar ik heb de laatste tien keer van hem gewonnen, dus het is niet zo dat ik met trillende knietjes naar die wedstrijd toeleef."

