Van Gerwen met overmacht naar achtste finales, ook Anderson simpel verder

Van Gerwen rekende in de tweede ronde met 4-0 af met de Engelsman James Wilson. De Nederlandse titelverdediger gunde zijn opponent in de gehele partij zelfs geen enkele leg.

Van Gerwen neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen de Welshman Gerwyn Price, die vrijdagmiddag al de Engelsman Ian White met 4-1 naar huis stuurde.

Van Gerwen kroonde zich in 2014 voor de eerste keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen. Hij schreef ook al de voorbije vier televisietoernooien (EK, World Series Finals, Grand Slam of Darts en Players Championship Finals) op zijn naam.

Anderson was in de tweede ronde met 4-1 te sterk voor de Singaporees Paul Lim. De Schot moest alleen de derde set afstaan aan zijn liefst 63-jarige tegenstander.

Anderson stuit in de kwartfinales mogelijk op de Nederlander Jermaine Wattimena. Die moet dan wel zaterdag de Engelsman Steve West opzij zien te zetten.

Negendarter

Anderson ging in 2015 en 2016 met de wereldtitel aan de haal. Vorig jaar moest hij in de finale nog met 7-3 buigen voor Van Gerwen.

Anderson kreeg in de wedstrijd tegen Lim nog wel bijna een negendarter om de oren. De Aziaat miste in de tweede set bij een 2-0 achterstand met de laatste pijl in zijn derde beurt de dubbel 12.

Lim was in 1990 verantwoordelijk voor de eerste negendarter op een WK. Hij deed dat destijds in zijn tweederondepartij tegen de Noord-Ier Jack McKenna op het mondiale eindtoernooi van de BDO (Embassy).

Naast Van Gerwen en Anderson wist ook de Oostenrijker Mensur Suljovic vrijdagavond de achtste finales te bereiken dankzij een moeizame 4-2 zege op de Schot Robert Thornton.

Suljovic treft daarin de Belg Dimitri Van den Bergh, die vrijdagmiddag verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de Nederlander Jan Dekker.

