Waterpolosters ten onder tegen Rusland in World League

Oranje treedt in de World League aan met een verjongde ploeg. Routinier Yasemin Smit nam onlangs als laatste van de gouden olympische ploeg van 2008 afscheid als international.

Een matig tweede kwart brak de waterpolosters op in Rusland. Een 1-0-achterstand werd door de Russinnen omgebogen in een 6-3-voorsprong en die marge gaven ze in het vervolg niet meer uit handen. Voor Nederland scoorden Sabrina van der Sloot (3), Laura van der Graaf, Brigitte Sleeking en Lieke Klaassen.

Nederland had de eerste wedstrijd in november thuis met 7-6 gewonnen van Hongarije. Oranje speelt op 30 januari in Ede de derde wedstrijd tegen Spanje.

"De uitslag geeft een bittere smaak, het vertoonde spel en de kansen die we hebben gecreëerd in deze wedstrijd zijn iets zoeter", liet de bondscoach aan waterpolo.nl weten. "In de tweede periode werden enkele fouten aan onze kant afgestraft en liepen we in de bekende Russische val. Wij waren zelf in de afronding niet overtuigend genoeg."

Havenga liet tijdens de oefenstage in de Verenigde Staten en bij de wedstrijd in de World League in totaal negentien speelsters in actie komen. "Dit heeft interessante informatie opgeleverd en ik ben dan ook tevreden over deze fase", concludeerde hij.