Van der Voort knap naar achtste finales WK darts, Dekker strandt

De 42-jarige Van der Voort rekende zeer overtuigend af met de Engelsman Steve Beaton: 4-0. Hij neemt het voor een plek in de kwartfinales mogelijk op tegen landgenoot Raymond van Barneveld, die zaterdag de Australiër Kyle Anderson treft.

Van der Voort, die nooit de kwartfinales van een WK haalde, kende een droomstart tegen Beaton. Met een gemiddelde van bijna 110 punten per drie pijlen, twee breaks en zestig procent op zijn dubbels trok hij in een mum van tijd de eerste set naar zich toe.

Van der Voort wist dat niveau in de tweede set niet vol te houden, maar omdat Beaton moeite had om op gang te komen, was de 2-0 voorsprong voor de huidige nummer 33 van de wereld alsnog een feit.

Pas in de derde set beet Beaton wat meer van zich af en liet hij het tot een beslissende vijfde leg komen, maar ook daarin bleef Van der Voort uiterst koel en deelde hij de genadeklap uit aan de mondiale nummer 26. In de vierde set was het op zijn eerste wedstrijdpijl raak.

Dekker

Dekker, die in Londen voor het eerst in de tweede ronde stond, moest zijn meerdere erkennen in Dimitri Van den Bergh. De Belg won met 4-2.

De 27-jarige Dekker verloor in rap tempo de eerste set, maar herstelde zich door op 1-1 te komen. Van den Bergh toonde zich in het vervolg echter net iets beter en liep uit naar 1-3. Dat Dekker nog terugkwam tot 2-3 bleek uitstel van executie.

Eerder op de dag plaatste de Welshman Gerwyn Price dankzij een 4-1 zege op de Engelsman Ian White zich als eerste voor de achtste finales.

Price is wellicht de volgende opponent van Michael van Gerwen. De titelverdediger treft vrijdagavond de Engelsman James Wilson. Dan staan ook de partijen Mensur Suljovic-Robert Thornton en Gary Anderson-Paul Lim op het programma.

Download hier de NUsport-app om live op de hoogte te blijven van het WK darts.

En wil je een kijkje achter de schermen ontvangen vanaf het WK darts? Onze verslaggever Jeroen Bijma houdt je vanuit Londen op de hoogte via Whatsapp. Voeg 0613020560 toe aan je adresboek en app DARTS AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar zal vanzelf updates ontvangen!