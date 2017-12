Nerveuze Wright is dankzij dieet hersteld van galstenen op WK darts

"Ik was heel erg nerveus en bang toen ik het podium opkwam. Ik wist natuurlijk niet van mezelf hoe ik ervoor stond", aldus een openhartige Wright na zijn zege op Portela tijdens een persconferentie in het Alexandra Palace in Londen.

De 47-jarige veteraan werd begin deze maand in het ziekenhuis opgenomen vanwege zijn galstenen. Het was onzeker of hij kon meedoen aan het WK.

"Ik was er heel slecht aan toe", blikte Wright donderdagavond terug op de situatie. "Ik zag het WK al aan mijn neus voorbij gaan. Mijn buik was volledig opgeblazen. Alsof er een baby in zat. Het was verschrikkelijk."

De WK-finalist van 2014 mocht na drie dagen het ziekenhuis verlaten, maar kon thuis in eerste instantie niets anders doen dan op bed liggen en uitrusten.

"Ik heb van dag tot dag bekeken of ik nog aan het WK zou deelnemen. Langzaamaan ging het steeds beter met me en maandag heb ik de knoop doorgehakt dat ik fit genoeg was om naar Engeland af te reizen."

Niet de medicijnen hielpen Wright er weer bij op, maar een speciaal dieet. "Ik eet vrijwel alleen nog fruit en groente. Geen olie meer, geen boter, geen rood vlees, geen spek. Als ik zo naar de kebabzaak ga, dan bestel ik een salade."

Lachen

Wright kan er inmiddels wel weer om lachen. Al gaat alles nog niet van harte, zoals ook wel te zien was in zijn partij tegen Portela, waarin hij bij tijd en wijlen een uitgebluste indruk maakte.

"Ik zweette ook behoorlijk veel, iets wat ik normaal gesproken nooit doe. Misschien sloeg de paniek een beetje toe. Er zijn al aardig wat geplaatste spelers naar huis gestuurd en daar wilde ik als nummer twee van de wereld niet bij horen."

"Bovendien wilde ik de kerst van mijn familie niet verpesten. Nu ga ik weer lekker terug naar huis en veel trainen, want dat heb ik de voorbije drie weken maar dertien uurtjes kunnen doen. Dat is natuurlijk veel te weinig in aanloop naar een toernooi, laat staan voor een WK."

Wright maakt zich dan ook geen illussies voor het verdere verloop van het toernooi. "Wat ik nodig heb voor mijn eerste wereldtitel?", herhaalde hij de vraag van een verslaggever. "Heel veel geluk, heel veel 180'ers en heel veel negendarters. Zou dat niet leuk zijn?"

"Nee, even serieus. Toewijding en geloven dat je het kan. En dat doe ik. Ik ben sterker uit deze periode gekomen. Vanavond speelde ik niet fantastisch, maar ik ben blij met de overwinning en ik ga ervoor zorgen dat ik in de volgende ronde tegen Jamie Lewis niet weer dezelfde fouten maak en scherper ben op de dubbels."

