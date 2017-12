Dekker wil na overtuigende zege op Klaasen doorpakken op WK darts

"Het is nu nog te vroeg om al tevreden over dit toernooi te zijn. Je wilt altijd meer", aldus Dekker in gesprek met NUsport.

"Als ik vandaag zou verliezen, dan kan ik over een maandje zeggen dat ik wel mooi even de eerste ronde heb overleefd, maar zo denk ik er nu nog totaal niet over."

Dekker treft in Van den Bergh dé man in vorm. De Antwerpenaar pakte eind vorige maand op 23-jarige leeftijd de wereldtitel bij de jeugd en noteerde vorige week in zijn met 3-1 gewonnen openingspartij tegen Stephen Bunting een gemiddelde van liefst 104,17 per drie pijlen. Dekker kwam tegen Klaasen niet verder dan 95,74.

"Als hij ook tegen mij dat gemiddelde weet te gooien, dan wordt het spannend en is hij wellicht in het voordeel. Maar ik denk op basis van ervaring en de resultaten van de afgelopen jaren dat de verhoudingen fifty-fifty zijn", is Dekker van mening.

Stijgende lijn

De 27-jarige Emmenaar is in elk geval blij dat hij na een moeizaam begin van het jaar de laatste paar maanden de stijgende lijn te pakken heeft, met als uitschieter het bereiken van de kwartfinales bij de Players Championship Finals.

"Het gaat me nu echt voor de wind. Als je een paar keer achter elkaar wint, dan geeft dat rust in je hoofd en denk je: ja, dit is het."

Het veiligstellen van een WK-ticket in oktober hielp Dekker daar enorm bij. "Er viel toen echt een last van mijn schouders af. Het hele jaar is het doel om in december in het Alexandra Palace te staan."

"Ik speelde vanaf dat moment frank en vrij. Op de Euro Tour won ik van onder anderen Christian Kist en Mervyn King. Daarna wist ik me ook nog voor het EK te plaatsen. Die weken waren voor mij heel erg goed."

Het zorgt er niet voor dat Dekker op zijn lauweren gaat rusten. Hij eist van zichzelf dat hij nu doorpakt. "Ik leg de lat altijd vrij hoog voor mezelf. Ik wil alles eruit halen wat erin zit."

"Misschien ga ik me nu ik de eerste ronde heb doorstaan juist wel relaxter voelen op het podium. Maar het is wel apart. Je zit nog in het toernooi, maar bent al wel al naar huis geweest."

"Dat is voor mij iets nieuws, die ervaring heb ik nog niet eerder gehad. Het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als ik na de kerst nog een keertje mag terugkomen."

