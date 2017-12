Wright begint jacht op wereldtitel darts met zege op Portela

De deelname van 'Snakebite' was lang onzeker. Op 1 december werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij drie nachten bleef. Hij werd daar behandeld aan galstenen.

De 47-jarige Wright had het tegen zijn negentien jaar jongere tegenstander aanvankelijk lastig. De Schot won de eerste set weliswaar met 3-1, maar zag de tweede set verrassend met 3-2 aan zijn neus voorbij gaan.

Na de pauze kwam de verliezend finalist van de Premier League beter voor de dag. Een gemiddelde van 98 punten met drie darts en een percentage van 44 procent op zijn dubbels bleek voldoende om zijn plaats in de tweede ronde veilig te stellen.

Scan

Pas maandag hakte Wright de knoop door en gaf hij aan fit genoeg te zijn om te spelen. "Ik wacht nog steeds op de resultaten van mijn scan en het kan zijn dat ik in de komende weken wat extra zorg nodig heb", gaf hij aan. "Ik weet wel dat ik er alles aan heb gedaan om te herstellen."

Wright bereikte in 2014 de finale van het WK darts van de PDC. Daarin slaagde hij er niet in om Michael van Gerwen (4-7) van zijn eerste wereldtitel te houden. Vorig jaar strandde Wright in 'Ally Pally' in de halve finale.

De partij van Wright, die zich nu moet opmaken voor een ontmoeting met Welshman Jamie Lewis, was de laatste in de eerste ronde. Vrijdag wordt een begin gemaakt met de tweede ronde. Met Van Gerwen, Vincent van der Voort en Jan Dekker komen er dan drie Nederlanders in actie.

