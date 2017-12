Viervoudig MotoGP-kampioen Marquez sluit vertrek bij Honda uit

"Mijn droom was om te rijden bij het beste team en ik leef die droom nu. Voorlopig blijf ik winnen, dus ik ben niet op zoek naar extra motivatie", aldus Marquez tijdens een sponsorevenement in Madrid.

De 24-jarige Spanjaard reed in de koningsklasse van de motorsport nog nooit voor een ander team dan Honda, waar hij sinds 2013 onder contract staat.

In zijn vijf seizoenen tot nu toe in de MotoGP werd hij liefst vier keer wereldkampioen, terwijl hij in 2015 als derde eindigde in de WK-stand. Eerder in zijn carrière mocht Marquez zich al de beste van de wereld noemen in de 125 cc (2010) en Moto2-klasse (2012).

Impuls

Marquez ziet niet waarom hij zou overstappen naar een ander team. "Dat moet je alleen doen als je een nieuwe impuls nodig hebt. Dat kan elk moment anders zijn, maar dat is nu niet het geval. Voor mij is het gewoon zaak om te leren van de fouten uit het verleden. Daar haal ik nog genoeg motivatie uit."

Het nieuwe MotoGP-seizoen start op 18 maart volgend jaar, als de motorcoureurs het circuit van Losail in Qatar aandoen. Marquez hield een goed gevoel over aan de eerste test na het seizoen in Valencia, maar wil nog geen voorspelling doen voor volgend jaar.

"In deze wintermaanden is er nog veel werk te verrichten in de fabriek", aldus Marquez. "Hopelijk kunnen we onze snelheid verbeteren op de circuits waar we het afgelopen jaar minder presteerden, maar dat weten we pas in 2018."