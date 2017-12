Druk is er even af voor Van Barneveld na zege in eerste ronde WK

"Het voelde goed, er was nul twijfel", zei Van Barneveld tegen RTL7. "De dubbels gingen er lekker in, op een enkele keer na."

"De druk is er nu even af. Het is altijd spannend om zo'n eerste ronde te spelen. De afgelopen week heb ik natuurlijk ook gezien dat James Wade, Stephen Bunting en Dave Chisnall allemaal naar huis gestuurd werden. Dan denk je: wacht nou even, ik wil niet dat de naam Van Barneveld aan die lijst wordt toegevoegd."

Van Barneveld gooide dinsdag gemiddeld 34 per pijl. Alleen Michael van Gerwen (35,39), Dimitri Van den Bergh (34,72) en Rob Cross (34,71) scoorden beter in de eerste ronde.

"Ik ben blij met deze overwinning, natuurlijk", aldus Van Barneveld. "Maar het moet nog scherper, zeker in de volgende ronde tegen Kyle Anderson."

Vijf sterren

'Barney' speelt met vijf geborduurde sterren op zijn shirt, verwijzend naar zijn eerdere kampioenschappen in 1998, 1999, 2003, 2005 (bij de BDO) en 2007 (PDC).

"Ik weet als geen ander dat alleen het WK er toe doet", zei de 50-jarige Van Barneveld tegen AD. "Ik ga met aardig wat bekende Nederlanders om, maar gedurende het jaar hoor je ze niet tijdens andere toernooien. En dan krijg ik kort voor het WK ineens weer berichtjes op Facebook of appjes van ze. Dat zegt alles. Ik hou ervan hier te zijn."

"Ik weet echt wel dat ik niet de allerbeste speler ben, maar ik geloof nog wel heilig dat ik het moment kan hebben dat alles mijn kant op valt. Dat vertrouwen heb ik", vertelt de Hagenaar.

"Anders zou ik hier niet zijn. Ik sla gedurende het jaar toernooien over om energie terug te krijgen, om de batterij op te laden. Al die energie moet er nu uit gaan komen. De laatste drie jaar heb ik de halve finale gehaald. Ik denk bij mezelf: waarom zou het dit jaar niet lukken?''

Zaterdag speelt de als negende ingeschaalde Van Barneveld tegen de als 24e geplaatste Australiër Kyle Anderson in de tweede ronde. De winnaar neemt het op tegen Vincent van der Voort of Steve Beaton. In een eventuele kwartfinale wacht voor Van Barneveld mogelijk een confrontatie met topfavoriet Michael van Gerwen.