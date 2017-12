Schippers: 'Heb dit jaar gevochten om bij allerbesten te horen'

"Deze prijs heeft een heel andere betekenis. In 2015 kwam alles heel erg onverwachts en dat maakte het een heel bijzonder moment. Dit jaar heb ik echt gevochten om te laten zien dat ik bij de allerbesten hoor", aldus Schippers in de Amsterdamse RAI tegen NUsport.

Twee jaar geleden werd Schippers uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar nadat ze bij de WK in Peking goud veroverde op de 200 meter en zilver op de 100 meter. Dit jaar mag ze zich de beste sportster van 2017 noemen omdat ze in Londen haar wereldtitel prolongeerde en tevens brons pakte op de kortste sprintafstand.

"Wereldkampioen worden is één, maar dat ook blijven is twee. Gelukkig ben ik daar wel in geslaagd", aldus Schippers, die er niet van uit ging dat ze haar tweede Jaap Eden-bokaal in de wacht zou slepen.

​

Hoog niveau

De wereldkampioene kreeg van de aanwezige sporters en vakjury uiteindelijk meer stemmen dan Anna van der Breggen en Marit Bouwmeester, die samen met Schippers bij de laatste drie genomineerden hoorden.

"Ik wist dat het alle kanten op kon gaan, want het niveau was ontzettend hoog dit jaar", aldus Schippers. "Het was appels met peren vergelijken, maar ik ben erg trots dat ik de prijs uiteindelijk gewonnen heb."

De Nederlandse weet al waar ze haar nieuwe trofee neer gaat zetten. "Mijn andere Jaap Eden staat op de kast bij mijn ouders in de woonkamer, dus ik hoop dat 'ie er bij komt."