Van Barneveld verder op WK darts, Lewis verrassend uitgeschakeld

Van Barneveld, de PDC-wereldkampioen van 2007, startte ijzersterk in het Alexandra Palace. Hij brak North in de tweede leg en greep de eerst set met 3-0.

In het tweede bedrijf gaf de jonge Engelsman wat meer tegengas. Hij kwam met 0-1 voor in legs, had kansen op meer, maar zag toch de 50-jarige Nederlander de set met 3-1 naar zich toetrekken.

De 27-jarige North, tot voor kort nog metselaar van beroep, hield in de derde set tot 2-2 gelijke tred met vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld, die echter ook deze set en dus de wedstrijd binnenhaalde.

'Barney' is na Michael van Gerwen, Jermaine Wattimena, Jan Dekker en Vincent van der Voort de vijfde Nederlander die zich verzekerde van een plek in de tweede ronde. Daarin speelt hij zaterdag tegen de Australiër Kyle Anderson.

Lewis

Voor Lewis was de eerste ronde verrassend het eindstation. De Duitser Münch was de wereldkampioen van 2011 en 2012 met 3-1 de baas.

Lewis wordt als één van de meest wisselvallige spelers in de dartswereld gezien en dat bleek dinsdag weer. 'Jackpot' won de eerste set en kwam in de tweede set met 2-0 voor, maar daarna lukte weinig meer. Münch kwam alsnog gelijk in sets en won het derde bedrijf zelfs met 3-0.

In de laatste set kreeg Lewis, die vorig jaar in de derde ronde verloor van Van Barneveld, kansen om zijn ondergang af te wenden, maar de Duitser hield vol en bereikte de tweede ronde. Daarin speelt hij tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaarden Cristo Reyes en Antonio Alcinas.