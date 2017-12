Schippers en Dumoulin uitgeroepen tot Sporters van het Jaar

De 27-jarige Dumoulin is de eerste wegwielrenner sinds Erik Dekker in 2001 die Sportman van het Jaar wordt. De Limburger kreeg meer stemmen dan Max Verstappen en Sven Kramer.

Dumoulin won dit jaar als eerste Nederlander ooit de Giro d'Italia, waar hij ook twee etappes op zijn naam schreef. De renner van Team Sunweb kroonde zich in het Noorse Bergen bovendien tot wereldkampioen tijdrijden.

Verstappen, die zich vorig jaar de beste sportman mocht noemen, schreef dit jaar twee Grands Prix op zijn naam in de Formule 1. De 20-jarige Limburger hecht weinig waarde aan de titel Sportman van het Jaar en was dinsdag net als vorig jaar niet aanwezig bij de uitreiking.

Kramer werd dit jaar Europees- en wereldkampioen allround en won op de WK afstanden de 5 en 10 kilometer. De meervoudig olympisch kampioen veroverde in 2007 zijn eerste Jaap Eden. Kramer werd sindsdien vaak genomineerd, maar greep steeds naast de eretitel. Ook hij was dinsdag niet aanwezig bij het Sportgala.

Schippers

Schippers mag zich voor de tweede keer Sportvrouw van het Jaar noemen. De 25-jarige Utrechtse kreeg meer stemmen dan wielrenster Anna van der Breggen en zeilster Marit Bouwmeester.

In 2015 won Schippers de prestigieuze prijs voor de eerste keer. Vorig jaar ging de prijs naar turnster Sanne Wevers. Schippers werd dit jaar in Londen voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene op de 200 meter. Op de 100 meter moest ze genoegen nemen met brons.

Van der Breggen (27) had haar nominatie onder meer te danken aan het winnen van de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook pakte ze de eindzege in de Giro Rosa en veroverde ze EK-brons op de individuele tijdrit. De laatste wielrenster die Sportvrouw van het Jaar werd was Marianne Vos in 2013.

De 29-jarige Bouwmeester won dit jaar zowel de wereld- als de Europese titel in de Laser Radial-klasse. In 2016 werd ze in Rio de Janeiro al olympisch kampioen en ook toen werd ze genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar.

Sportploeg

De Oranjevrouwen wonnen de titel Sportploeg van het Jaar. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman veroverde afgelopen zomer verrassend de EK-titel in eigen land door Denemarken in de finale met 4-2 te verslaan.

De Oranjevrouwen kregen eind oktober al een koninklijke onderscheiding vanwege het behalen van de Europese titel. Dinsdag, vlak voor het Sportgala, werden de speelsters benoemd tot bondsridder van de KNVB.

Mede door het succes van Oranje op het EK werd Lieke Martens door de FIFA uitgeroepen tot beste speelster ter wereld.

Wiegman werd door de wereldvoetbalbond verkozen tot beste coach in het vrouwenvoetbal en was bij het Sportgala genomineerd voor Coach van het Jaar, maar de geboren Haagse moest haar meerdere erkennen in Jac Orie.

Orie

De schaatscoach van Lotto-Jumbo heeft de prijs mede te danken aan de vele titels die zijn pupillen dit jaar veiligstelden. Sven Kramer veroverde dit jaar de Europese titel en de wereldtitel allround en won bovendien de 5 en 10 kilometer op de WK afstanden.

Onder leiding van Orie kroonde Jan Smeekens zich bovendien tot wereldkampioen op de 500 meter. Kjeld Nuis pakte daarnaast WK-goud op de 1000 en 1500 meter. Orie troefde naast Wiegman ook Jeroen Otter af, die met de Nederlandse shorttrackploeg onder meer zes medailles veroverde bij de EK in Turijn.

Jetze Plat werd uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. De 26-jarige handbiker annex paratriatleet kreeg zijn Jaap Eden uit handen van voormalig olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden. Baanwielrenner Harrie Lavreysen (20) stelde de Young Talent Award veilig.

Bij het Sportgala werd gekeken naar de prestaties van 1 december van het vorige jaar tot en met 30 november van het lopende jaar. Alleen de genodigde coaches konden hun stem uitbrengen op de genomineerde coaches en hetzelfde geldt voor de sporters bij de prijzen voor sporters.

De stemmen van de coaches en sporters telden voor 50 procent mee voor de uitslag, terwijl de negenkoppige vakjury de andere 50 procent voor zijn rekening nam.