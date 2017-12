Van Barneveld gelooft ondanks mindere vorm in zesde wereldtitel

"Om eerlijk te zijn, ben ik nog steeds op zoek naar mijn vorm. Maar misschien heb ik al mijn krachten wel opgespaard voor het komende WK. Ik geloof dat ik een zesde wereldtitel in me heb", zegt Van Barneveld tegen Sky Sports.

De 51-jarige Hagenaar, die in 1998, 1999, 2003 en 2005 wereldkampioen werd bij de BDO en in 2007 de wereldtitel pakte bij de PDC, verschijnt dinsdagavond aan de oche voor zijn eersterondepartij tegen de Engelsman Richard North.

De afgelopen drie jaar bleef Van Barneveld steken in de halve finales op het hoogste podium, maar hij is ervan overtuigd dat hij nog een keer de finale haalt. "Misschien lukt het niet dit jaar of volgend jaar, maar in de jaren erna. Ik voel nog steeds dat ik het kan."

De vijfvoudig wereldkampioen presteerde dit jaar wisselend op de grote toernooien. Zo won hij met Michael van Gerwen de World Cup of Darts in juni, maar werd hij op de World Grand Prix in de kwartfinales uitgeschakeld door John Henderson. Op de Grand Slam of Darts versperde Rob Cross hem de weg naar de laatste acht.

Spijt

Na zijn verlies tegen Engelsman Cross zinspeelde Van Barneveld nog op het einde van zijn loopbaan, maar hij betuigde een dag later spijt van zijn uitspraken.

De Nederlander denkt wel dat het moeilijker voor hem is geworden doordat het niveau in de dartswereld de laatste jaren omhoog is gegaan. "Ik geloof niet dat mijn vorm zó slecht is. Er zijn gewoon veel mannen die fantastisch staan te spelen", zegt hij in aanloop naar zijn partij tegen North.

"Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright en Phil Taylor spelen op het moment beter. Maar als je erin gelooft, kun je alles bereiken."

Van Barneveld speelt dinsdagavond tegen North de derde partij van de avond. Eerst nemen de Rus Aleksandr Oreshkin en de Duitser Kevin Münch het in de voorrondes tegen elkaar op, waarna de Schot Henderson en de Fin Marko Kantele elkaar treffen.

Na Van Barneveld-North wordt de avond afgesloten met de partij tussen de Engelsman Adrian Lewis en de winnaar van het voorrondeduel Oreshkin-Münch.