Omstreden NFL-speler Kaepernick wil Carolina Panthers kopen met 'Diddy'

Kaepernick haalde vorig jaar het wereldnieuws door te knielen bij het spelen van het volkslied. Op die manier protesteerde hij tegen het politiegeweld tegen voornamelijk zwarte Amerikanen.

Sinds maart zit de 30-jarige quarterback zonder werkgever. Hij klaagde daarop alle 32 NFL-clubs aan, omdat zij zouden samenspannen en hem uit wraak voor zijn actie geen contract zouden aanbieden.

Combs, die de eerste zwarte grootaandeelhouder in de NFL wil worden, kondigde in een eerder stadium al aan dat zijn eerste daad bij de Panthers het vastleggen van 'free agent' Kaepernick zou zijn.

Op Twitter deed Combs, die furore maakte onder artiestennaam Puff Daddy, maandag zijn plannen nog eens uit de doeken. De rapper en producer riep zijn volgers op het bericht te delen en hoopt voor meer diversiteit in het American football te zorgen.

Kaepernick reageerde daarop door zijn medewerking toe te zeggen. "Ik wil ook deel uitmaken van de overnamegroep", zegt hij op Twitter. "Laten we ervoor zorgen dat het lukt."

Curry

De NFL-speler is niet de enige topsporter die zich achter Combs schaart. Ook basketballer Stephen Curry, tweemaal uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NBA, sprak zijn interesse al uit en wil zich aansluiten bij 'Diddy'.

Carolina Panthers werd onlangs te koop gezet door de huidige eigenaar Jerry Richardson, die onder vuur ligt vanwege beschuldigingen van seksuele intimidatie. Daardoor verruilt de club na afloop van het lopende seizoen van eigenaar.

Of Combs, Kaepernick en Curry het benodigde bedrag bij elkaar kunnen krijgen is nog maar de vraag, want de waarde van de Panthers wordt geschat op een kleine 2 miljard euro.

Hoewel Kaepernick door zijn vertrek bij San Francisco 49ers dit seizoen niet in actie kwam in de NFL, behoort hij wel tot de tien genomineerden voor de prestigieuze Person of the Year-award van Time Magazine.