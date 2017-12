Gatlin 'geschokt en verbaasd' door nieuwe dopingbeschuldigingen

Volgens de Britse krant heeft de integriteitscommissie van de atletiekbond een onderzoek ingesteld naar onder anderen de 35-jarige Gatlin, zijn coach Mitchell en zijn zaakwaarnemer Robert Wagner.

Mitchell en Wagner zouden de journalisten, die zich voordeden als filmmakers, hebben aangeboden om verboden middelen als testosteron en groeihormonen naar Groot-Brittannië te smokkelen. Ze zouden de journalisten bijna 200.000 euro hebben gevraagd voor dat klusje.

De twee zouden tevens hebben erkend dat er binnen de internationale atletiek nog altijd volop doping wordt gebruikt. Gatlin, die al twee keer eerder is veroordeeld voor dopinggebruik, zou volgens hen nog altijd aan de verboden middelen zitten.

Verbaasd

"Ik gebruik geen verboden middelen en heb die ook niet gebruikt", verzekert Gatlin op Instagram. "Ik ben geschokt en verbaasd dat mijn coach iets te maken zou hebben met deze aantijgingen. Ik heb hem meteen ontslagen toen ik hiervan op de hoogte werd gebracht."

Gatlin onderzoekt nu welke juridische middelen hij in kan zetten. "Alle opties liggen op tafel. Ik laat niet toe dat anderen op deze manier leugens over mij verspreiden. Verder heb ik hier niets over te zeggen en laat ik het afhandelen door mijn advocaat."

IAAF-preses Sebastian Coe zegt geschrokken te zijn van de onthullingen over de wereldkampioen op de 100 meter. "We nemen ze zeer serieus en ik weet dat de integriteitscommissie de zaak zal onderzoeken", reageert de Britse oud-atleet.

Onderzoek

The Telegraph begon naar eigen zeggen in juli een onderzoek na berichten dat zaakwaarnemers en trainers van topatleten betrokken waren in de handel in verboden middelen. De controlerende instanties zouden geen grip op die situatie hebben gekregen.

Gatlin werd in 2001 als junior voor de eerste keer geschorst vanwege doping. Vijf jaar later werd hij voor de tweede keer betrapt, waarna hij een schorsing van vier jaar uitzat.

Dat zijn reputatie daarmee flink geschaad is, bleek bij het afgelopen WK in augustus. Gatlin versloeg Bolt op de 100 meter, maar werd door de toeschouwers in Londen met boegeroep ontvangen.