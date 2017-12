Gurney en Suljovic zonder moeite naar tweede ronde WK darts

Gurney was in de openingsronde in het Londense Alexandra Palace met 3-1 te sterk voor de Belg Ronny Huybrechts.

De Noord-Ier, als vierde ingeschaald, kon het zich permitteren om in de bij vlagen hoogstaande partij wisselvallig te spelen. Huybrechts bleek niet bij machte de schaarse fouten van Gurney af te straffen.

Wie de volgende tegenstander is van Gurney is nog niet bekend. Die komt uit de partij tussen de Schot John Henderson en de Fin Marko Kantele.

Suljovic

Suljovic hoefde tegen voormalig WK-finalist Kevin Painter uit Engeland slechts twee legs af te staan. De runner-up van 2004 ging er dan ook met 3-0 vanaf tegen de als vijfde geplaatste Oostenrijker.

In de volgende ronde stuit Suljovic op de Schot Robert Thornton, die eerder al te sterk was voor de Noord-Ier Brendon Dolan.

Lim

Op het eind van de avond stuntte Paul Lim tegen de Welshman Mark Webster. De 63-jarige darter uit Singapore kwam op 2-1 in sets en 2-0 in legs voor maar zag de als dertigste geplaatste Webster toch de set pakken. In de beslissende vijfde set liet Lim dit niet gebeuren nadat hij weer op een 2-0 voorsprong kwam.

Het publiek in Pally Ally werd gek toen Lim de wedstrijd uitgooide. Lim, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi haalde, was de eerste darter die op de Embassy een negendarter gooide. Hij mag het in de volgende ronde opnemen tegen tweevoudig PDC-wereldkampioen Gary Anderson.

De Nederlanders kwamen maandag niet in actie. Oud-kampioen Raymond van Barneveld neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen de Engelsman Richard North.