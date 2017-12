Oud-finalist Peter Wright ondanks galstenen in actie bij WK darts

"Ik kijk ernaar uit om donderdag te spelen op het WK", schrijft Wright, die in 2014 de finale verloor van Michael van Gerwen, maandag op Twitter.

De deelname van de als tweede geplaatste Wright was lang onzeker. Op 1 december werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij drie nachten bleef. Uiterlijk woensdag moest hij duidelijkheid geven over zijn deelname aan het toernooi, dat donderdag is begonnen.

Als Wright niet fit was, zou zijn plaats worden ingenomen door de Engelsman Terry Jenkins, die eerste reserve is. Donderdag speelt Wright in de eerste ronde tegen de Braziliaan Diogo Portela.

Van Gerwen

De 47-jarige Wright zag concurrent en topfavoriet Van Gerwen donderdag op de openingsdag van het WK al in actie komen. De Brabander zette landgenoot Christian Kist overtuigend met 3-1 opzij.

Van de top tien van de plaatsingslijst bereikten ook Gary Anderson en Phil Taylor al de tweede ronde. Dave Chisnall verloor verrassend van Vincent van der Voort, terwijl Daryl Gurney, Mensur Suljovic, Adrian Lewis, Raymond van Barneveld en Simon Whitlock net als Wright nog moeten spelen.

Het WK darts duurt nog tot en met 1 januari. Van Gerwen ging in zowel 2014 als bij de vorige editie met de wereldtitel aan de haal. Wright kwam vorig jaar tot de halve finale, waarin Anderson te sterk was.