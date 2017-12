Bouwmeester kan als eerste zeilster ooit Sportvrouw van het Jaar worden

Bij mannen ging de Jaap Eden wel al een keer naar een zeiler. In 1984 werd Stephan van den Berg Sportman van het Jaar nadat hij in Los Angeles olympisch goud won bij het surfen, dat officieel onder zeilen valt.

De 29-jarige Bouwmeester won dit jaar zowel de wereld- als de Europese titel in de Laser Radial-klasse. In 2016 werd ze in Rio de Janeiro al olympisch kampioen en ook toen werd ze genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar. De prijs ging destijds naar turnster Sanne Wevers.

Concurrente Schippers werd dit jaar in Londen voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioene op de 200 meter. Op de 100 meter moest de 25-jarige Utrechtse, die in 2015 Sportvrouw van het jaar werd, genoegen nemen met brons.

Van der Breggen, de derde genomineerde, won onder meer de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook pakte ze de eindzege in de Giro Rosa en veroverde ze EK-brons op de individuele tijdrit. Net als Bouwmeester won de 27-jarige Van der Breggen nog nooit een Jaap Eden. De laatste wielrenster die Sportvrouw van het Jaar werd was Marianne Vos in 2013.

Verstappen

Overigens zijn alle genomineerde sportsters dinsdag aanwezig in de RAI. Bij de mannen is dat anders. Max Verstappen, die vorig jaar als eerste autocoureur ooit een Jaap Eden won, ontbreekt omdat hij op vakantie is. Sven Kramer zei dat hij het te druk heeft met de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi, dat op 26 december begint.

Tom Dumoulin is daardoor de enige aanwezige van de drie genomineerde mannen. De 27-jarige Limburger, die de Giro d'Italia won en wereldkampioen tijdrijden werd, kan de eerste wegwielrenner sinds Erik Dekker in 2001 worden die Sportman van het Jaar wordt.

Kramer hoopt op zijn tweede Jaap Eden, nadat hij in 2007 al de beste was. De meervoudig olympisch kampioen werd sindsdien vaak genomineerd, maar greep steeds naast de eretitel.

Naast de Sportman en Sportvrouw van het Jaar worden dinsdag de coach, sportploeg en paralympisch sporter van het jaar gekozen. Het Sportgala begint om 20.30 uur.