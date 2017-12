Kickbokser Gerges tegenstander van Badr Hari bij rentree in maart

Het duel tussen de twee Amsterdammers vormt het hoofdprogramma van het kickboksevenement in Ahoy.

Hari en Gerges stonden eerder in 2010 tegenover elkaar. Hari sloeg zijn tegenstander toen tegen de grond en gaf hem nog een onreglementaire trap na. Daardoor werd Hari gediskwalificeerd en kreeg Gorges de overwinning op zijn naam.

De 33-jarige Hari meldde in oktober al dat zijn kickbokscarrière nog niet voorbij is. Een maand later kwam hij vrij na een gevangenisstraf van ruim zeven maanden. Hij werd veroordeeld wegens enkele mishandelingen in het Amsterdamse uitgaansleven.

Verhoeven

Na zijn straf vertrok Hari naar Marokko om zich voor te bereiden op een terugkeer in de ring. Hij werd begin deze maand uitgedaagd door Glory-wereldkampioen Rico Verhoeven. De verwachting is dat de twee het in september volgend jaar opnieuw tegen elkaar opnemen.

In december vorig jaar won Verhoeven het titanengevecht van Hari in Oberhausen. Hari moest al in de tweede ronde met een armblessure opgeven.

Net als Hari raakte Gerges (33) de afgelopen jaren buiten de ring in opspraak. Hij werd vorige maand nog veroordeeld tot vierenhalf jaar gevangenisstraf wegens cocaïnesmokkel naar België, maar hij hoeft die straf net als drie medeverdachten niet uit te zitten.

In totaal zegevierde Gerges in vijftig van zijn 69 voorgaande partijen. Hari heeft 106 van zijn 118 kickboksduels gewonnen.