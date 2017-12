LeBron James maakt statement in Washington met zwarte en witte schoen

Het stadion van de Washington Wizards ligt op ongeveer een kilometer van het Witte Huis. "Uiteraard weet ik waar we vandaag speelden", stelde James na de wedstrijd. "En we weten wie het hier voor het zeggen heeft."

"Het is belangrijk dat er gelijke rechten zijn, dat we het recht hebben om ergens voor te staan en dat de discussie aan de gang blijft."

James geldt als een fel criticus van Trump. Eerder zei hij al te walgen van het beleid van de Amerikaanse president.

"Het is duidelijk dat ik erg uitgesproken ben", zei de sterspeler van de Cavaliers zondag. "Gelijkheid draait erom dat onze rechten worden erkend. Mensen moeten begrijpen waar we voor staan en hoe krachtig wij als mannen, vrouwen, zwart, wit of latino zijn. Het maakt niet uit welk ras je bent."

Bijgelovig

Halverwege de wedstrijd verwisselde James zijn schoenen voor een doorsnee paar. "Ik speelde niet goed in de eerste helft en ben erg bijgelovig. Daarom heb ik ze uitgedaan."

James was goed voor twintig punten, vijftien assists en twaalf rebounds. "Ook in de tweede helft speelde ik niet goed, dus als er een derde helft was geweest, had ik weer nieuwe schoenen moeten zoeken", grapte hij.