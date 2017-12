Van der Voort haalt na zege uit naar 'achterbakse' analyticus Stompé

Van der Voort kampte de afgelopen tijd tot tweemaal toe met een hernia, waardoor hij vier uur per dag in de sportschool zat om zijn rug sterker te maken.

"Dat een analyticus als Co Stompé op televisie verkondigde dat ik mijn rugklachten als excuus gebruik, vind ik echt laag bij de grond. Co is een lul. En dat mag je gerust opschrijven", zegt Van der Voort tegen het AD.

De kritiek op Stompé is opvallend, omdat de 42-jarige Van der Voort ook geregeld aanschuift als analyticus bij RTL. Samen met Stompé zit hij weleens in de studio.

"Mensen mogen kritiek hebben. Maar Co riep dingen die gewoon niet kloppen", stelt Van der Voort. "Iedereen weet hoeveel ik er voor doe en hoeveel ik er voor laat. Analyseren is zo makkelijk, gewoon zomaar iets roepen in een praatprogramma. Maar analyseren met kennis over iemand, is iets heel anders."

"Ik ben goed bevriend met Michael van Gerwen. Als wij van elkaar vinden dat de ander iets verkeerd doet, dan zeggen we dat tegen elkaar. Co is meer achterbaks. Dat kan ik niet waarderen."

Eenvoudig

Ondanks de rugproblemen van de afgelopen tijd maakte Van der Voort een uitstekende indruk in de eerste ronde van het WK. Chisnall, nummer acht van de plaatsingslijst, kwam er niet aan te pas. "Ik wist dat hij niet helemaal in orde was, maar had zelf ook geen referentiekader. Dit had ik niet verwacht en zeker niet zo snel met 3-0."

De zege geeft Van der Voort, die in 2012 en 2015 de kwartfinale haalde van het WK, vertrouwen voor de laatste jaren van zijn loopbaan. "Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat ik nog twee jaar alles zou geven. Dat heb ik deze wedstrijd ook gedaan, zodat ik mezelf geen verwijten kon maken. Nou, dat is redelijk gelukt."

Vrijdag staat Van der Voort in de tweede ronde tegenover Steve Beaton. Ook Van Gerwen, Jermaine Wattimena en Jan Dekker haalden de tweede ronde. Raymond van Barneveld komt dinsdag als laatste Nederlander in actie in de eerste ronde in Alexandra Palace.