Van der Voort naar tweede ronde WK darts na knappe zege op Chisnall

Van der Voort is de vierde Nederlander die in het Alexandra Palace in Londen zijn plaats in de tweede ronde op het WK veilig weet te stellen. Titelverdediger Michael van Gerwen, Jan Dekker en Jermaine Wattimena gingen hem de afgelopen dagen voor.

In de eerste set knokte Van der Voort zich terug van een break achterstand en daarmee deelde hij meteen een gevoelige tik uit aan Chisnall, die wat last van zijn schouder leek te hebben.

Dankzij zijn goede finishes trok de 'Dutch Destroyer', die een jaar met veel blessureleed achter de rug heeft, de tweede set opnieuw met 3-2 naar zich toe. Vanaf dat moment had hij de wedstrijd onder controle en gunde hij zijn Engelse tegenstander geen enkele leg meer.

Kwartfinale

Van der Voort, die maandag zijn 42e verjaardag viert, schopte het zowel in 2011 als in 2015 tot de kwartfinale op het WK. Vorig jaar werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitser Max Hopp. Zijn volgende tegenstander wordt de Engelsman Steve Beaton.

Net als Chisnall wist ook zijn landgenoot James Wade zijn geplaatste status niet waar te maken. De 'Machine', die in 2009, 2012 en 2013 goed was voor een plaats in de halve finale, ging in de eerste ronde met 3-2 onderuit tegen Keegan Brown. Wade was de nummer elf van de plaatsingslijst.