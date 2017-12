Euforische handbalsters vieren feest na behalen bronzen WK-medaille

"Het was gekkenwerk", zei de opgeluchte bondscoach Helle Thomsen tegen Ziggo Sport. Oranje stond bij rust met 14-8 voor, maar gaf die marge weg. Ondanks een 18-16 voorsprong voor Zweden won Oranje de strijd om de derde plek toch.

"We hebben het brons, deze meiden zijn fantastisch. Het zijn twee zware weken geweest", keek de Deense coach terug op het wisselvallige WK van Oranje.

"We zijn een team gebleven. In de tweede helft hadden we veel moeite om te scoren, maar we zijn blijven knokken, daar heb ik veel respect voor. Ik ben trots op ze."

Wester

Keepster Tess Wester verrichtte tegen Zweden een flink aantal knappe reddingen. "Het moest van ver komen, maar het is toch gelukt. We zijn superblij!"

"We hebben wel even flink tegen elkaar gescholden in de tweede helft", doelt Wester op de fase waarin Oranje een zeker WK-medaille leek te verspelen. "Dit was niet de bedoeling, er moest een tandje bij."

"Ik ben heel blij dat we deze gewonnen hebben. Je wilt niet eindigen zoals in Rio, waar we bij de eerste vier zaten, maar met lege handen bleven." Op de Olympische Spelen vorig jaar verloor Oranje de strijd om het brons van Noorwegen.

"Dat we deze wedstrijd winnen geeft een heerlijk gevoel. Vanavond gaan we feesten."

Abbingh

Lois Abbingh werd verkozen tot beste speelster van de wedstrijd. "Ik ben blijer met de medaille", zei de linker opbouwspeelster. "Zonder medaille was dit toernooi me niets waard geweest."

"Het was zwaar, je bent moe. Maar we hebben wederom zestig minuten gevochten met alles wat we hadden. Dat heeft een medaille opgeleverd."

Oranje verloor recent de WK-finale (2015) en EK-finale (2016) tegen Noorwegen. "Dit is voor het eerst dat we de laatste wedstrijd op een toernooi winnen. Dit is mooier dan een finale verliezen", vindt Abbingh.

"We hebben voor de komende jaren nog één droom en dat is goud. Maar eerst gaan we genieten van deze medaille en dit feestje."