Handbalsters winnen thriller van Zweden en houden brons over aan WK

Halverwege de troostfinale koesterde Nederland nog een comfortabele voorsprong. De zege in de Barclaycard Arena van Hamburg werd uiteindelijk echter met de nodige pijn en moeite over de streep getrokken .

Pas in de absolute slotfase werd het brons veiliggesteld. Met nog een paar minuten op de klok leidde Zweden, maar daarna vocht Nederland zich alsnog knap naar de winst en daarmee de derde plaats op het WK.

Oranje begon als nummer twee van de vorige editie van het wereld- en Europees kampioenschap en nummer vier van de Olympische Spelen als een van de grote favorieten aan het toernooi, maar wist die status nooit echt waar te maken in Duitsland.

Alleen in het groepsduel met het gastland werd het gewenste topniveau gehaald, maar verder worstelde Oranje zich vooral naar de halve finales. Daarin werd vrijdag kansloos verloren van titelverdediger en angstgegner Noorwegen (23-32).

Wester

Tegen Zweden liet het team van Thomsen aanvankelijk weer zien wat het in huis heeft. Mede dankzij keepster Tess Wester, die zich onderscheidde met een aantal fraaie reddingen, leidde Oranje bij rust met 14-8.

Na de hervatting schakelden de Zweedse vrouwen een tandje bij en kwam Nederland steeds meer onder druk te staan. Het was vooral aan Wester te danken dat Oranje nog tien minuten op de been bleef, maar daarna ging het plotseling hard.

Zweden knokte zich in razend tempo naast Nederland en nam zelfs de leiding. Thomsen vroeg daarop bij een stand van 16-17 een time-out aan en dat sorteerde direct effect. Oranje wist eindelijk weer een aantal keer het net te vinden en liep uit naar een 24-21 overwinning.

Zilver

Voor Nederland is het pas de tweede podiumplek in de historie van het WK. Twee jaar geleden verloor de ploeg van toenmalig bondscoach Henk Groener in de finale van Noorwegen. Vorig jaar pakte Oranje met het zilver voor het eerst eremetaal op een wereldkampioenschap.

De wereldtitel ging naar Frankrijk, dat in de finale in Hamburg verrassend met 23-21 won van torenhoog favoriet Noorwegen. Voor de Franse handbalsters is het de tweede keer dat goud wordt gewonnen op een WK. Eerder lukte dat in 2003. Noorwegen was in de halve finale nog veel te sterk voor Oranje.

Sterrenteam

Met Abbingh en Broch kregen twee Nederlandse speelsters een plek in het sterrenteam. Ze behoren daarmee tot de beste acht speelsters van het toernooi.

Abbingh, goed voor in totaal 58 doelpunten, werd verkozen tot beste speelster in de linkeropbouw. Broch, die 32 keer scoorde, werd uitgeroepen tot de beste op de cirkel.

Nycke Groot, de spelmaker die op het EK van 2016 zelfs tot beste speelster van het toernooi werd gekozen, haalde het sterrenteam niet. De Noorse Stine Oftedal werd ditmaal verkozen tot beste speelster van het toernooi, al voor de start van de verloren finale.