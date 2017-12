Uitgeschakelde Klaasen ergerde zich tijdens WK-duel met Dekker aan publiek

De 33-jarige Alphenaar werd bij het gooien van zijn dubbels uit zijn concentratie gehaald door een toeschouwer die aan het fluiten was.

"Ik voelde me goed, maar ik miste een aantal cruciale dubbels", begon Klaasen vijn verhaal voor de camera van RTL7. "Dat kwam mede omdat ik uit mijn concentratie werd gefloten door iemand uit het publiek. Daardoor miste ik pijlen om 2-2 te maken. Verder was het gevoel goed, maar als ik mijn dubbels niet gooi dan kan iedereen van me winnen."

Klaasen speelde met oordopjes in om zich af te sluiten voor de luidruchtige toeschouwers in het Alexandra Palace in Londen

"Maar dat hoge geluid van iemand die fluit demp je daarmee niet. Ik had nooit verwacht dat ik zou verliezen", aldus de nummer twaalf van de plaatsingslijst, die in 2015 nog tot de halve finales kwam.

Dekker

Klaasen begon de wedstrijd uitstekend en gunde zijn landgenoot in de openingsset geen enkele leg. Dekker, die vorig jaar debuteerde op het WK van de PDC en toen niet verder kwam dan de eerste ronde, zag het op dat moment somber in.

"Jelle ging zo hard van start, ik had geen idee wat ik er tegen kon doen. Gelukkig kon ik mij herpakken in de tweede set, waardoor de rust in mijn lichaam terugkeerde. Ik dacht bij mezelf: als ik gewoon mijn eigen spel speel, valt er wat te halen. Het is mooi dat ik die gedachte waar heb kunnen maken."

In tegenstelling tot Klaasen was Dekker wél trefzeker op de beslissende momenten. Tweederde van zijn pogingen op de dubbels was raak.

"Dat heeft de doorslag gegeven. Ik gaf Jelle het gevoel dat hij geen enkele kans mocht missen. Miste hij wel, dan strafte ik het af", was Dekker zeer te spreken over zijn eigen optreden.

Van Gerwen

Dekker neemt het vrijdag in de tweede ronde op tegen de Belg Dimitri Van den Bergh. Naast Dekker zijn ook Jermaine Wattimena en titelverdediger Michael van Gerwen al zeker van de tweede ronde. Voor Christian Kist - die van Van Gerwen verloor - en Benito van de Pas was de eerste ronde het eindstation.

Vincent van der Voort (zondag tegen Dave Chisnall) en Raymond van Barneveld (dinsdag tegen Richard North) zijn de overige Nederlanders die nog in actie komen in de openingsronde.