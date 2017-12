Estafetteploeg pakt goud op EK kortebaan, zilver Heemskerk op 200 vrij

De Nederlandse ploeg, bestaande uit Ranomi Kromowidjojo, Heemskerk, Nyls Korstanje en Kyle Stolk, zwom in Kopenhagen naar een tijd van 1.28,39. Dat was bovendien een wereldrecord.

Achter het Oranje-kwartet was Rusland goed voor de tweede plaats, dat slechts 0,14 seconden achter Nederland eindigde. Het brons ging in 1.29,38 naar de Italiaanse ploeg.

Kromowidjojo kent een succesvol EK, want vrijdag was ze al goed voor goud op de 100 vrij en met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x50 vrij. Donderdag pakte ze bovendien de Europese titel op de 50 meter vlinder en met de gemengde estafetteploeg op de 4x50 meter wisselslag.

Het goud op de estafette was voor Heemskerk haar tweede plak van de dag. Eerder zaterdag won ze zilver op de 200 meter vrije slag. In de finale moest de Zuid-Hollandse alleen de Française Charlotte Bonnet, die aantikte in 1.52,19, voorlaten.

De 30-jarige Heemskerk had ruim een seconde meer nodig: 1.53,41. Het brons was voor Veronika Andrusenko uit Rusland (1.53,75).

De Waard

De Waard pakte in de finale van de 50 meter rugslag brons. Die plak had ze eerder ook al gewonnen op de 50 meter vlinderslag. Ze tikte in 26,40 aan en was daarmee bijna een halve seconde trager dan winnares Katinka Hosszu uit Hongarije. Die bereikte in 25,95 de meet.

Kira Toussaint zwom in de finale in 26,54 naar een zesde plaats. De winnares van zilver op de 100 meter rugslag had zich aanvankelijk niet eens geplaatst voor de eindstrijd, maar profiteerde van een afmelding.

Arno Kamminga kwam in de finale van de 100 meter schoolslag niet verder dan plek zes. Hij tikte aan in 57,03. De zege ging naar de Brit Adam Peaty, die in 55,94 een nieuw Europees record zwom.

Kromowidjojo

Kromowidjojo en Elinore de Jong zwemmen zondag de finale van de 100 meter vlinderslag. Kromowidjojo (27) zwom in 57,05 de zesde tijd, de één jaar oudere EK-debutant De Jong werd in 57,14 achtste.

Stolk staat zondag in de finale van de 100 meter wisselslag. Hij was in de halve eindstrijd met 52,27 goed voor de derde tijd, op bijna een seconde achterstand van de Rus Sergei Fesikov.

Joeri Verlinden en Mathys Goosen slaagden er niet in zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Goosen eindigde als dertiende in 22,94, Verlinden werd met 22,97 vijftiende.

Korstanje kwam op de 100 meter vrij slag eveneens tekort voor een plek in de finale. Hij zwom in 47,34 de elfde tijd, waarmee hij 0,06 seconden te traag was voor een finaleplaats.