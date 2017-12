Vos bij rentree als veldrijdster achtste in Scheldecross, zege Van der Poel

De zege in Antwerpen ging naar de Belgische regerend wereldkampioene Sanne Cant. Vos, die zeven keer de wereldtitels in het veldrijden opeiste, ging hard van start, maar viel verder in de wedstrijd terug. Ze finishte op ruim twee minuten. Maud Kaptheijns werd zesde op 58 seconden.

Cant ontdeed zich in de slotfase van de Amerikaanse Katie Compton en de Britse Helen Wyman en kwam solo over de meet. Het was haar negende overwinning in het seizoen, en haar vierde zege op rij in de Scheldecross.

Vos was niet ontevreden over haar achtste plaats. Ze gaf na afloop aan nog echt in het juiste ritme te moeten komen. "Ik schrik hier in ieder geval echt niet van", zei ze tegen BN De Stem.

Vos, die de eerste veldritten van het seizoen aan zich voorbij liet gaan en zaterdag voor het eerst in de kleuren van haar nieuwe sponsor Waowdeals reed, heeft zich dit seizoen op de wereldtitel gericht. Het WK wordt begin februari in Valkenburg verreden.

"Na vandaag denk ik niet anders over mijn kansen om wereldkampioen te worden dan gisteren", aldus Vos. "De start was goed. Dat is een teken dat het erin zit. Alleen moet ik het straks langer dan een ronde zien door te trekken."

Van der Poel

Bij de mannen was de zege voor Mathieu van der Poel. De Nederlands kampioen reed in de slotfase weg bij zijn rivaal Van Aert en bereikte solo de finish.

De Belg Laurens Sweeck eindigde op meer dan een minuut als derde, net voor Lars van der Haar. Die kwam als vierde over de streep. Corné van Kessel eindigde als zevende.

Het was voor de 22-jarige Van der Poel zijn vierde zege in vijf koersen uit de DVV-Trofee. Hij verstevigde daarmee zijn leidende positie in het klassement. Van der Haar, winnaar van de eerste koers, is daarin zijn naaste belager.