Kromowidjojo naar halve finales bij EK-debuut op 100 meter vlinderslag

De 27-jarige Kromowidjojo tikte bij haar EK-debuut op de 100 meter vlinder aan in een tijd van 57,05 seconden. Daarmee mocht de Groningse als vijfde door naar de halve finales, die later op zaterdag worden gezwommen in de Deense hoofdstad.

In haar heat werd Kromowidjojo derde achter de Française Marie Wattel en haar landgenote De Jong. De 28-jarige EK-debutante uit Nederland klokte 56,99 en was daarmee goed voor de derde tijd in de series.

Op de 200 meter vrije slag was Heemskerk oppermachtig. De 30-jarige Roelofarendsveense was met een tijd van 1.54,09 bijna een halve seconde sneller dan de nummer twee in de series, de Russin Veronika Andrusenko (1.54,46).

Heemskerk werd vrijdag nog vijfde in de door Kromowidjojo gewonnen 100 meter vrije slag. Samen met Tamara van Vliet en Valerie van Roon zwom het topduo bovendien een wereldrecord in de finale van de 4x50 meter vrije slag.

Estafette

Diezelfde Van Vliet en Van Roon hoefden zaterdag met Jesse Puts en Nyls Korstanje in de halve finale slechts twee gemengde estafetteploegen voor zich te dulden op de 4x50 meter vrije slag.

Het Nederlandse kwartet zwom naar een tijd van 1.31,03 en dat was ruim voldoende voor een plek bij de beste acht. Rusland was de snelste (1.30,46), voor Polen (1.30,90).

Toussaint

Kira Toussaint en Maaike de Waard bereikten de halve finales van de 50 meter rugslag. In de series tikte Toussaint als eerste aan in haar heat. Met een tijd van 26,49 seconden mocht ze als tweede door naar de halve finales.

Katinka Hosszu was vijf honderdsten van een seconde sneller (26,44). De Hongaarse zwom in dezelfde heat als De Waard, die daarin derde werd en met de vierde tijd door mocht naar de laatste zestien (26,72).

Voor Van Vliet waren de series het eindstation op de 50 meter rug. De 22-jarige Zuid-Hollandse klokte 27,75 en moest daarmee genoegen nemen met de 27e plek.

Marrit Steenbergen strandde in de series van de 200 meter wisselslag. Ze eindigde met een tijd van 2.14,42 op de twintigste plaats.

Stolk

Bij de mannen overleefden Kyle Stolk en Korstanje de series van de 100 meter vrije slag. Ben Schwietert kwam tekort voor een plek in de halve finales in het Deense 25 meterbad.

Korstanje was goed voor de negende tijd (47,33). Stolk noteerde met 47,55 de zeventiende tijd, maar profiteerde van de regel dat er maar twee zwemmers per land door mogen en schoof twee plekjes op door het westrepen van twee Italianen.

Stolk drong ook door tot de halve finales van de 100 meter wisselslag. De 21-jarige Nederlander noteerde de derde tijd (52,48) op die afstand.

Mathys Goosen was de enige Nederlander die de series van de 50 meter overleefde. De geboren Zuid-Afrikaan mocht met 23,14 als achttiende door dankzij het wegstrepen van twee Wit-Russen.

Joeri Verlinden gaf twee honderdsten toe op Goosen en kwam nipt tekort voor een halvefinaleplaats. Thom de Boer kwam er met 24,78 niet aan te pas en werd 47e in de series.