Westbrook helpt Thunder na drie verlengingen met triple-double langs 76ers

Na drie keer vijf minuten extra tijd verzekerden de bezoekers uit Oklahoma City zich pas van de winst in Philadelphia: 117-119.

Met 27 punten, 18 rebounds en 15 assists was Westbrook wederom van grote waarde voor Thunder. Voor de 29-jarige point guard was het al de 89e keer dat hij in drie categorieën in de dubbele cijfers belandde en dus goed was voor een triple-double in de NBA.

Op de ranglijst aller tijden hoeft hij slechts drie anderen voor zich te dulden: Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) en Jason Kidd (107).

Verlenging

Aan de hand van Westbrook rekende Oklahoma pas in de derde verlenging definitief af met de 76ers. Na de reguliere speeltijd stond het 94-94, waardoor er verlengd moest worden in het Wells Fargo Center van Philadelphia.

Omdat het na de eerste vijf minuten extra tijd nog steeds gelijk stond (102-102) en er ook na de tweede verlenging nog geen winnaar was (111-111), moest er ook nog een derde verlenging aan te pas komen.

Daarin gaf Westbrook, met nog tien seconden op de klok, uiteindelijk de beslissende assists op Andre Roberson: 117-119.

Koplopers

Houston Rockets wist voor de twaalfde keer op rij te winnen. Ook San Antonio Spurs kon geen einde maken aan de zegereeks van de koploper van de Western Conference: 124-109.

De koploper in het oosten, Boston Celtics, ging voor eigen publiek onderuit tegen Utah Jazz: 95-107.