Vermoeide Taylor mist heilig vuur voor laatste kunststukje op WK darts

"Het heilige vuur is er niet meer", constateert Taylor teleurgesteld voor de camera van de PDC. "Ik wil natuurlijk nog wel heel graag winnen, maar het is allemaal niet meer zoals vroeger."

Taylor domineerde jarenlang de dartssport en mag zich met zestien wereldtitels de meest succesvolle darter ooit noemen. De Brit kondigde begin dit jaar aan dat hij zijn pijlen definitief opbergt na het WK in Londen.

De hegemonie van 'The Power' werd de laatste jaren doorbroken door Michael van Gerwen en daar heeft Taylor moeite mee, beaamt de veteraan. "Dat is vreselijk. Ik ben daardoor soms een beetje verbitterd tegenover mijn tegenstanders, soms terecht en soms misschien ook onterecht."

"Het doet me ontzettend veel pijn dat ik mijn oude niveau niet meer haal. Daar ga ik echt aan kapot", erkent de emotionele Taylor. "Ik doe mijn uiterste best, maar het lukt me gewoon niet meer."

Moe

Ook in zijn openingspartij in Alexandra Palace ging het vrijdag niet vanzelf voor Taylor. Hij worstelde zich naar een 3-1 overwinning op de pas 27-jarige Dobey. "Of ik opgelucht ben? Nou, dat kun je wel zeggen. Er ligt veel druk op mijn schouders, maar ik heb het overleefd."

"Het ontbrak me vanavond wel een beetje aan energie", geeft hij toe. "Ik ben moe. Dat heb ik nooit eerder meegemaakt, ik kon altijd toernooi na toernooi spelen. Dat is dus wel gek, maar ik heb nu een paar dagen vrij tot mijn volgende partij."

Toekomst

Dat hij het toernooi uitgerekend met winst tegen Dobey begon, zorgt wel voor wat vertrouwen bij de Engelsman. Hij beschouwt zijn landgenoot als een van de grootste talenten binnen het darten. "Hij is echt de man voor de toekomst", stelt Taylor.

"Maar dat geldt ook voor Dimitri Van den Bergh. Dat zijn allebei geweldige jongens. Zij gaan de sport echt naar een nog hoger niveau tillen", verwacht Taylor, die met geen woord rept over zijn rivaal en titelverdediger Van Gerwen (28).

In de volgende ronde staat de zestienvoudig kampioen tegenover zijn landgenoot Justin Pipe, de Chinees Xiao Chen Zong of de Australiër Bernie Smith. Zijn laatste titel dateert van 2013.