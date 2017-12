Van der Heijden erkent dat Oranje nooit flow had van eerdere toernooien

"We hebben dit toernooi lang gedaan wat we moesten doen: wedstrijden winnen. Maar het ging niet zo makkelijk als we gehoopt hadden", vertelt Van der Heijden, die zondag met Oranje om brons strijdt tegen Zweden.

Nederland won in de knock-outfase van het op papier veel zwakkere Japan en Tsjechië, maar de marges bleven klein. In de poulefase werd alleen tegen Duitsland topniveau gehaald en verloren van Zuid-Korea.

"Meer dan op het vorige EK en WK is het met ups en downs gegaan. Nee, de flow van eerdere toernooien is er niet geweest. Het enige wat je dan kunt doen, is blijven vechten en dat hebben we gedaan, ook tegen Noorwegen. Maar dat was niet genoeg."

Dekking

Noorwegen, dat op het afgelopen EK en het vorige WK ook al te sterk was voor Oranje, kende vrijdag een fantastische start, waardoor Nederland binnen een kwartier met 10-2 achter stond. Die achterstand kwam de ploeg van Helle Thomsen niet meer te boven, al had het volgens Van der Heijden wel anders kunnen lopen.

"Als in het begin een paar ballen anders vallen en we net iets meer geluk kenden, dan hadden we misschien bij kunnen blijven. Maar Noorwegen stond wel uitstekend in de dekking en kwam er iedere keer snel uit. Daardoor kwamen we niet in de wedstrijd en raakte een finaleplaats al snel uit zicht."

De troostfinale tussen Nederland en Zweden begint zondag om 14.30 uur in de Barclaycard Arena in Hamburg. De finale tussen Noorwegen en Frankrijk gaat om 17.30 uur van start.