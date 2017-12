Taylor begint laatste WK darts met moeizame zege op Dobey

Taylor neemt het in de tweede ronde op tegen de Engelsman Justin Pipe of de winnaar van het voorrondeduel tussen de Nieuw-Zeelander Bernie Smith of de Chinees Xiao Chen Zong.

De zestienvoudig wereldkampioen is bezig aan zijn laatste toernooi uit zijn carrière. Begin dit jaar kondigde hij aan dat hij na het WK darts afscheid zal nemen.

Tegen Dobey kwam Taylor in de eerste set met 1-2 achter, maar herpakte hij zich op tijd en won de volgende twee legs. Nadat 'The Power' het tweede bedrijf met 3-1 naar zich toetrok, leek hij op weg naar de winst.

Dubbel zestien

Dobey knokte zich in de derde set echter terug in de wedstrijd en miste in de vierde set zelfs twee pijlen op dubbel zestien om op 2-2 te komen. In de vijfde leg moest hij alsnog buigen voor de nummer zes van de plaatsinglijst, die een gemiddelde van 96,33 per drie pijlen gooide.

Taylor veroverde in 1990 en 1992 bij profbond BDO zijn eerste twee wereldtitels. In 1994 verloor hij zijn eerste finale bij het WK van de PDC, maar vanaf 1995 werd hij veertien keer wereldkampioen.

In 2013 pakte Taylor zijn laatste wereldtitel en twee jaar later speelde hij zijn laatste WK-finale, waarin hij verloor van Gary Anderson. Vorig jaar moest hij in de kwartfinale zijn meerdere erkennen in Raymond van Barneveld.

Bunting

Voor Stephen Bunting viel het doek al in de eerste ronde. 'The Bullet' ging met 1-3 onderuit tegen de Belg Dimitri van den Bergh.

De Belg speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van het Nederlandse onderonsje tussen Jelle Klaasen en Jan Dekker.